García Pitarch, sin margen de error

valencia. El próximo 13 de enero se cumple un año desde la llegada de Jesús García Pitarch al cargo. Aterrizó con la idea de poner orden y estructurar deportivamente a un equipo a la deriva. La realidad le ha atropellado. Ahora, con el mercado de invierno a semana y media de abrir sus puertas, García Pitarch se juega su prestigio como máximo responsable de la parcela deportiva. Su contrato vence a final de la presente temporada y necesita crédito para renovarlo. Por ahora, pocas de sus incorporaciones han dado el resultado esperado.

Hace un año, mientras el club negaba que se fuera a reforzar al equipo, aterrizaron en enero dos jugadores que no tuvieron la continuidad esperada debido a las lesiones. El que más ilusión despertó fue Cheryshev. El ruso, durante el tiempo que estuvo en condiciones óptimas para jugar, rindió a un nivel notable e hizo goles. El futbolista cedido por el Real Madrid disputó 7 partidos para 482 minutos de juego. Además, sumó media hora más en el Camp Nou en el 7-0 de Copa del Rey ante el Barcelona. El ruso se lesionó varias veces, lo que cortó su progresión en Mestalla. Siqueira fue el otro futbolista en llegar para disputar 14 partidos de Liga, en los que en diez fue titular. La lesión de Gayà le dejó sin competencia en el puesto. Con el Valencia disputó 1.097 minutos. Además, sumó media parte más en Copa del Rey ante el Barcelona. Esta temporada no ha disputado todavía ni un sólo minuto. Las incorporaciones de invierno, de las que García Pitarch no es devoto, no dieron el resultado esperado.

La planificación de la presente temporada era la prueba de fuego para el director deportivo y su equipo. García Pitarch tenía la obligación de subsanar los errores cometidos y armar una plantilla capaz de luchar por los puesto de Liga de Campeones, que es el objetivo que marcó la presidenta. Munir y Medrán, dos jugadores fichados por el valenciano, no han gozado del rol de titulares. El delantero no ha contado para los técnicos y el centrocampista ha perdido protagonismo. Mario Suárez, el futbolista que debía equilibrar al equipo en el centro del campo, tampoco ha respondido. Montoya, por su parte, cumple sin excesos. Además, Nani, el fichaje estrella del proyecto, sigue sin dar lo que se espera de un futbolista con su currículum. Además, García Pitarch no solucionó el problema de los porteros y la sangría del eje de la zaga la tuvo que solucionar Mendes el último día de mercado con Garay y Mangala. García Pitarch se juega la continuidad en enero.