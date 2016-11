El descenso amenaza el proyecto de García Pitarch

valencia. El descenso amenaza con hacer trizas, cuando todavía no se ha cubierto ni el primer tercio de la temporada, el proyecto de Peter Lim y, como efecto más directo, el de Jesús García Pitarch, director deportivo del Valencia y último obstáculo de 'defensa' que los dirigentes del fútbol tienen; sobre todo después de haber ido decapitando a todos los entrenadores que han desfilado por el banquillo de Mestalla en los últimos dos años.

El domingo se vivió en Mestalla una de esas situaciones que a los presidentes les cambia la cara: que se giren los aficionados, cabreados lógicamente, al palco. No es por supuesto la primera vez que las miradas buscan a Lim, pero antes lo hacían para aplaudir y ahora para pitar. Desde que firmó Meriton la compra de las acciones de la Fundación, Lim no ha sido señalado excesivamente y esta vez, con el empate ante el colista, lo que a la gente le enfadó todavía más fue observar que en la primera fila del palco no estaba ni Layhoon, por ahora la única persona autorizada para hablar en boca del dueño. Kim Koh y los tres nuevos consejeros ya sienten el hierro caliente de Mestalla.

Más aún si se tiene en cuenta cómo se cerró ayer noche la jornada. Jugaban Leganés (decimoséptimo) y Osasuna (decimonoveno), rivales que teóricamente poco deberían importar al Valencia. Por desgracia, sí importa lo que hagan. El triunfo del conjunto madrileño por 1-0 sitúa al Leganés con 13 puntos en la tabla y adelanta a los valencianistas (11 puntos), que pasan de la decimoquinta plaza a la decimosexta. Un puesto menos y a dos del descenso, que marca el Sporting con 9.

No es éste el primer proyecto de Peter Lim pero sí el de García Pitarch, que llegó en enero y que se encontró en medio del berenjenal que habían parido el dueño y Nuno, con la colaboración de Jorge Mendes. Esta temporada es la primera que se hace, teóricamente, bajo el ideario de un director deportivo que sólo ha recogido parabienes desde que llegó. Nunca ha habido dudas sobre sus conocimientos y sobre su preparación pero entre los resultados, la mala gestión de los fichajes, la atípica idiosincrasia de este Valencia y el discurso que en ocasiones utiliza el propio García Pitarch... todo empieza a jugar en su contra.

El cambio en el máximo responsable deportivo ha sido evidente y hasta desde dentro del club se reconoce esta sensible variación. Al 'Suso de antes', por ejemplo se le podía preguntar abiertamente por su relación con Jorge Mendes. Al de ahora no. Y no porque le moleste, que le molesta y mucho, sino simplemente porque también lleva un tiempo alejado de los medios de comunicación (se le señala como impulsor de las nuevas medidas restrictivas en Paterna). Sólo apareció de manera muy concreta con el polémico arbitraje del partido contra el Barcelona.

«Nos vamos a Segunda»

En el valencianismo es palpable la tremenda desilusión que genera este grupo de jugadores y sólo la cercanía del mercado de invierno permite albergar una esperanza. En Mestalla, después del resultado pero también por las maneras exhibidas contra el Granada, sólo se habló de descenso. «Nos vamos a Segunda», confesaba al descanso un exmiembro de la Fundación que tuvo además un papel decisivo en el proceso de venta. Parece que decir que Europa está a diez puntos es una auténtica locura. Sobre todo porque el calendario más inmediato provoca bastante inquietud.

Prandelli ya avisó de que hay que sumar los máximos puntos posibles antes de que se abra el periodo de fichajes, en un intento casi a la desesperado de empeñar el futuro a las nuevas inversiones. Pasar el sábado por el Sánchez Pizjuán (el Sevilla es tercero) no es una empresa fácil, luego vendrá el Málaga y por último toca visitar San Sebastián (la Real es quinto clasificado).

Lo curioso es que García Pitarch, que abanderó hace unos meses la nueva filosofía que el Valencia quería imponer, mostró hace justo un año la poca fe que tenía en lo del mercado de invierno. En cambio, pese a reiterar que era casi imposible que viniera alguien, se acabó por traer a Cheryshev y a Siqueira. Al director deportivo le corresponde la autoría de la destitución de Gary Neville; el ascenso de Ayestarán y su posterior apuesta y caída; y el fichaje de Cesare Prandelli.

El italiano, por cierto, se ha mostrado incapaz de cambiar la dinámica y apunta ahora a un problema psicológico. El Valencia, dicho sea de paso, tiene un psicólogo trabajando para el primer equipo. Nuno trajo a Julio Figueroa y Ayestarán firmó a José Carrascosa, con una amplia experiencia en el mundo del fútbol.

Por si no hubiera bastante lío ya, la hija de Peter Lim lleva un par de días metida en tensión. La publicación en las redes sociales de su visita a un palco privado para ver al Manchester United destapó la ira de algunos aficionados que le llegaron incluso a faltar al respeto. Ella contestó recordándoles, entre otras cosas, el trabajo de Layhoon y quién es todavía «el dueño del club».