Diego Alves: «Hay que trabajar mucho y hablar poco»

Diego Alves, portero del Valencia, admitió este martes que la mala trayectoria del equipo hace que sea objeto de muchas críticas y dijo que deben asumirlas con humildad y que eso y "reconocer lo que somos" les ayudará a salir de esta situación.

"Es un momento de críticas no de elogios ni de nada, hay que asumirlas y trabajar para mejorar. Tenemos dos opciones bajarnos del barco y dejarlo como esta o seguir en él y luchar hasta el final y seguramente los jugadores vamos a luchar para cambiar eso rápido", apuntó en declaraciones facilitadas por el club.

"No es el momento de esconderse, es momento de asumir que la situación del club y del equipo es esta hay que ser humildes y reconocer los errores y trabajar", insistió el guardameta.

Alves dijo que la razón para aceptar esas críticas es que "no estamos haciendo las cosas bien, no están saliendo como queríamos", aunque aseguró que no es por falta de trabajo.

"Estamos trabajando, no estamos viniendo a las risas o a jugar a la 'play station'. Es una lastima que los resultados no estén acompañando a lo que estamos trabajando", señaló.

Alves dijo que entiende la decepción de la afición por la ilusión que había depositada pero recordó que los jugadores también están "dolidos".

"Somos humanos, no máquinas que sólo salimos a jugar. Tenemos sentimientos. Hay que volver a las sendas de la victoria y luego buscar algo más", explicó.

El portero también lamentó que no lleguen los resultados por el técnico Cesare Prandelli "porque trabaja muy fuerte" pero recordó que "lleva mucho en el fútbol y sabe el camino y lo que tenemos que hacer".

"Hay que trabajar mucho, hablar poco y creo que tenemos equipo para sacar esto adelante. Hay puntos que debemos mejorar, pero con trabajo, humildad y reconociendo lo que somos sacaremos esto adelante", auguró.

Alves reconoció que en este tipo de situaciones "siempre hay mucha ansiedad por los resultados, es normal" pero dijo que no van a dejar "que la situación nos coma la cabeza y, no sé cómo, pero tenemos que conseguir una victoria". "No queda otra que ir a Sevilla a ganar", subrayó.