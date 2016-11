«Ahora luchamos por no descender, tenemos un problema psicológico»

valencia. A Cesare Prandelli se le acumulan las vías de agua. Cuando intenta taponar una, se abre casi de inmediato otra. De hecho, al italiano se le vio ayer, sobre todo en la primera mitad, más exaltado que nunca en su zona de banquillo. Hasta entró en un par de ocasiones al terreno de juego sin que el cuarto árbitro y quizás ni él mismo se dieran cuenta. Gesticuló más que nunca, se lamentó muchas veces y sólo en el tanto de Nani se le vio una estampida de la adrenalina acumulada. Luego, en la rueda de prensa y tras reflexionar unos minutos en el vestuario, el italiano ofreció un discurso muy matizado por la carga psicológica que, en su opinión, tienen los futbolistas. Eso sí, no tuvo ningún problema en admitir que la realidad es que el Valencia debe luchar ahora por evitar el descenso.

Acompañado de un traductor que le aclaraba las preguntas pero sin que los periodistas pudieran en bastantes ocasiones lo que quería expresar en sus respuestas por su acelerado italiano, lo que es evidente es que Prandelli no ocultó la gravedad de la situación en la que se encuentra el Valencia.

«Encajar siempre gol es un problema que debemos resolver. En el primer tiempo hemos tocado fondo, en el segundo no porque hemos empezado a mover el balón bien y a crear ocasiones. Los jugadores no deben de pensar en negativo. Soy el responsable del equipo, y no debe bajar la cabeza, debe tener coraje y sólo así podremos crecer», dijo el preparador blanquinegro.

El descenso para él es «una situación real del Valencia. Pero pienso que en un partido se puede cambiar el horizonte. Este es un equipo que tiene problemas y tenemos que darle el coraje para superar esta dificultad. Cuando las cosas no van bien, la afición te mete presión, es justo. Tenemos que tener calma. El problema no es sólo psicológico, pero cuando tienes la cabeza libre tienes más coraje, arriesgas más, tienes más confianza en ti mismo, tiras más a puerta, hoy hemos probado muy poco desde fuera del área. Considero que los jugadores no tienen la mente limpia. La afición aprieta. Un equipo con carácter debe saber afrontarlo».

La pregunta fue bastante directa. ¿En qué cree que ha mejorado el Valencia desde que usted llegó? Su respuesta no fue tan directa. «El equipo mejora cuando el trabajo de la semana se ve reflejado en el terreno de juego. El problema es que cuando el equipo percibe una dificultad, tiende enseguida a pensar en el pasado».

Preguntado sobre los posibles refuerzos del equipo en el mercado de invierno, puntualizó que el objetivo actual es conseguir el mayor número posible de puntos en los cuatro partidos de Liga que le quedan al Valencia antes del final de año. «Hay que hacer todos los puntos posibles. Necesitamos tranquilidad y confianza para resolver una situación difícil, no pensar en negativo, no bajar la cabeza y tener coraje. Solo así saldremos adelante».

Mensaje a Santi Mina

Sorprendió la ausencia en la convocatoria de Santi Mina. El técnico aprovechó la pregunta que se le hizo en su comparecencia de prensa para enviarle públicamente un claro mensaje al futbolista, hablando de estímulos. «Se ha quedado fuera porque tenemos otros jugadores. Tenemos nuestros equilibrios. Son apuestas que debemos estimular».

Por último habló de las contras del rival. «Habíamos estudiado bien al Granada, es un equipo que se organiza en defensa pero tiene futbolistas con capacidad y con profundidad. Sabíamos que podía hacer mucho peligro al contragolpe. Necesitábamos jugar como lo hemos hecho en el segundo tiempo».