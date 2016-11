La primera «final»

Las dos semanas de descanso deberían haber servido para sosegar al Valencia tras la decepcionante gira por tierras gallegas. El segundo gol encajado contra el Celta puso en escena la fragilidad de una plantilla improvisada y cerrada gracias a la mano de Mendes, que sobre el escenario o entre bambalinas nunca dejó de mecer la cuna. En lugar de generar un ambiente de tregua para buscar el mejor recibimiento posible hoy en Mestalla, el club vive alborotado merced a los tropezones continuos con decisiones equivocadas. Alambrar la ciudad deportiva de Paterna queda muy lejos de la cacareada cultura de club con la que García Pitarch se presentó en sociedad. Polémicas al margen, hoy debe de ser tarde de incondicionales, aunque es cierto que para dar la bienvenida se anuncian pancartas que invitan al dueño a hacer las maletas. El apoyo se debe dar mientras el balón ruede por el césped de Mestalla. Si el partido se pone de cara, será un momento de alivio. Si pintan bastos, la militancia obliga a empujar hasta el pitido final. Luego el público ya es soberano.

El Granada es el rival propicio para sacar la cabeza de los bajos fondos de la tabla. Los andaluces han abandonado la alegría de Jémez, que llevaba al equipo como un kamikaze al Segunda, por el estilo primitivo de Lucas Alcaraz, que se presenta en Mestalla con una línea de tres defensas cuando en realidad es capaz de aparcar un autobús con gusano en su área al menor atisbo de pescar en río revuelto. El Granada, a la vez, es el peor rival para abrir las puertas del infierno.

El problema del Valencia ya no es de entrenador. Quizá hace tiempo que dejó de serlo. Los males están en una plantilla frágil de moral, deslavazada en su concepción del juego e incapaz de sellar la portería más asequible de Primera. Y todos esos frentes son los que tiene que cerrar Prandelli, que espera el mercado de invierno si Bruselas no lo impide, algo que equilibre una plantilla descompensada.

Hoy existe miedo a la grada. El temor al cántico al palco. No sucederá si el Valencia cumple. Hay pocas aficiones tan agradecidas e incondicionales como las de Mestalla. Cada gramo de esfuerzo de la plantilla es correspondido con una tonelada de apoyo de la grada. Siempre ha sido así, agradecidos con el esfuerzo. Pero si hay canto, el coro se oirá en toda la ciudad.El Granada de Alcaraz ha mejorado en su rendimiento desde que el equipo empezó a jugar a no descender. Son equipos acostumbrados al valle del miedo, lugares donde el Valencia se funde por la angustia de estar a un punto de descenso. Prandelli repetirá con su once tipo por dos razones: no hay más en el fondo de armario. Al italiano se le fichó para que desde su sabiduría rescatara al equipo de la mala vida. Hoy tiene una oportunidad ante el último.