«No debemos temer a la presión; es una final y hay que ganar como sea»

Lleva varios días Cesare Prandelli advirtiendo a sus futbolistas de que el encuentro ante el Granada es una 'trampa' que los blanquinegros deben saber solventar. Ayer, el italiano fue un poco más lejos asegurando que el de esta tarde es un choque que puede medir «en qué dimensión» está el Valencia. Es ahora o nunca para el equipo de Mestalla, después de sumar uno de los últimos nueve puntos en juego y con la obligación de que el colista no se lleve premio alguno.

«No debemos tener miedo a la presión. Jugamos un partido que tenemos que vencer, debemos vencer, como sea. Porque el equipo trabaja bien, físicamente ha mejorado, el equipo tiene ganas de sumar los tres puntos, por lo que este encuentro es verdaderamente como una final», dijo el italiano, que elogió la fortaleza defensiva del Granada y explicó que no meterá más delanteros para ser más efectivos en ataque: «No es una cuestión de nombres, es una cuestión de posiciones. Sabemos que el Granada es un equipo organizado en su fase defensiva, cuando recupera el balón sus transiciones son muy rápidas. Tenemos que jugar con mucha velocidad e intensidad. No es una cuestión de nombres y sí de mentalidad».

Prandelli destacó que en los últimos choques, pese a los resultados, se han visto muchas mejoras que esperan se vuelvan a ver hoy y sirvan para ganar. «El último encuentro aportó unos datos importantes en su lectura. Hemos mejorado en muchas situaciones, hemos creado muchas ocasiones de gol y debemos estar mucho más concentrados en la fase defensiva. Ahí debemos prestar mucha más atención», analizó el italiano, quien insistió en que no es el momento de hablar del mercado de invierno: «Son rumores de mercado. No hemos hablado de jugadores. Es un argumento que en este momento no quiero ni debo considerar». Prandelli, además, apuntó a que la mentalidad de un equipo «con la solera» del Valencia debe ser la de ganar en todos los campos.

Justo antes de que arrancara la rueda de prensa de Prandelli, desde el club advirtieron de que el entrenador no respondería sobre la polémica de las restricciones a los medios de comunicación en Paterna. «Es una decisión del club, el míster no la ha tomado», apuntaron desde el Valencia.