Un partido trampa

Un punto de los últimos nueve posibles y el club envuelto en varios asuntos (multa de la Unión Europea o medidas contra la prensa, entre otros) que mantienen un estado de nervios del cual Cesare Prandelli quiere escapar a toda costa. Entre lo extradeportivo y la marcha de los internacionales por los compromisos de selecciones se ha hablado poco, demasiado poco, de la visita del Granada a Mestalla. El partido contra el colista es una trampa para un Valencia que llega de caer ante Barcelona y Celta y 'rascar' un empate en Riazor. Urgen los puntos. Ya no hay margen de error. Y Prandelli aprovechó que ayer ya contaba con todos sus futbolistas (menos el lesionado Fede Cartabia), para mentalizar a la plantilla de que está prohibido fallar mañana.

El entrenamiento previsto para las once horas no arrancó hasta el mediodía. Entre tanto, cuarenta y cinco minutos de charla y vídeo para desnudar todos los secretos del Granada, que aún no conoce la victoria en Liga (lleva cuatro puntos de otros tantos empates) y recién empieza a asumir los métodos del hombre que sustituyó a Paco Jémez, Lucas Alcaraz. No es preciso que Prandelli haya estudiado demasiado a su rival para entender que sí o sí llevará el peso del partido por las vetustas convicciones de Alcaraz, acostumbrado a acumular durante muy poco tiempo el balón a la espera de alguna oportunidad, y más si juega con la piel de cordero y a domicilio.

Sólo cuenta el Valencia con un punto sobre la zona de descenso y después del Granada toca visita al Sánchez Pizjuán, recibimiento al Málaga y el Real Madrid y desplazamiento a San Sebastián. Huesos y más huesos que incrementan la relevancia del partido de mañana.

Al menos y salvando la baja de Cartabia, para Prandelli todo son buenas noticias en las últimas horas sobre los futbolistas que más castigados regresaron de los viajes internacionales. Enzo Pérez no se entrenó el jueves por el 'jet-lag', pero ayer ya se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros. Mismo caso para Gayà, a quien se trató con mimo a su regreso de la sub-21 pero que no tendrá problemas para estar mañana en el once titular. Con dos piezas básicas al día, Prandelli recupera a su once de 'gala', en el que parece va a seguir insistiendo con Rodrigo Moreno como referencia en ataque. Alves, Montoya, Garay, Mangala, Gayà, Parejo, Mario Suárez, Enzo Pérez, Cancelo, Nani y Rodrigo son los que más opciones para estar de inicio contra el Granada.

«Vamos a darle a la afición esa alegría que tanto merece», aseguró ayer Garay, convencido de que por calidad, el Valencia acabará resurgiendo en los próximos encuentros: «Sabemos de la calidad que hay en el plantel y sabemos que los resultados llegarán. También sabemos que hay que trabajar mucho por la dificultad de los partidos. Debemos ser capaces de revertir la situación». El argentino finalizó asegurando que está «muy feliz» en el Valencia y espera continuar «muchos años».