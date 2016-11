Carboni desvela que le sugirió a Prandelli que abriera los entrenamientos

La sede de la Agrupación de Peñas Valencianistas vivió ayer una de las noches más especiales que se recuerdan. Arrancó con un emotivo y merecido minuto de silencio a Jorge Iranzo y a Sendra. El aplauso que cerró los sesenta segundos en recuerdo de uno de los seguidores más fieles del club blanquinegro y el exjugador pareció crear una atmósfera mágica entre los peñistas. Amedeo Carboni, con Ricardo Arias cerca, se desnudó ante unos aficionados que hacía mucho no disfrutaban tanto de una visita en su sede. Escogió el exfutbolista italiano el momento: “Habían sido mucho las invitaciones pero ahora que el equipo lo necesita, creo que había llegado la hora de venir”.

El también exdirector deportivo del Valencia desveló que fue él el que sugirió al actual técnico que rompiera el muro entre aficionados y equipo: “A Prandelli le aconsejé abrir al menos una vez a la semana el entrenamiento. Olvídate de Italia esto es Valencia". No fue el único consejo que le dio: “Le dije que aquí aprendí lo que es tener compromiso, que cuando acabe el trabajo cada día se olvide de que es el entrenador y salga a la calle, no importa si ha ganado o si ha perdido, así verá que lo que la gente quiere de él y de los jugadores es compromiso, que lo den todo por esta camiseta". Y continuó hablando de la actualidad blanquinegra: "Es complicado hacer una planificación deportiva en un club con un propietario que tiene tantos jugadores y tanto séquito. Al final, los jugadores pasan, los directores deportivos pasan y los presidentes pasan, queda el escudo".

También criticó Carboni alguna de las medidas que desde el club se están tomando como la de bunkerizar Paterna hacia la prensa: “Antes no había ni valla...”.

El exfutbolista italiano que ha encontrado en Valencia su casa, también recordó aquellos momentos amargos que le han hecho “madurar y mejorar” como persona. El sentimiento por el escudo de la camiseta que vestía se pueden entender con su reacción tras dos encuentros. El primero, en el partido de vuelta de la primera semifinal de máxima competición europea: “Estaba a una tarjeta de la suspensión. Pensaba que con 35 años no iba a poder jugar nunca una final de Champions si pasábamos. Le pedí a Cúper que me dejara en el banquillo porque en Mestalla habíamos ganado 4-1. Pero él me dijo que no, que si eso en el descanso. Y yo vi que el árbitro era portugués… y pensé madre mía… pero me fijé y el línier era italiano así que hablé con él y le dije que le comentara al árbitro que no fuera muy estricto conmigo… nada. Me sacó tarjeta. Me perdía la final. Le dije de todo, pero de todo, eso sí en italiano por lo que creo que no me entendió. Así que estuve viendo la final como si fuese la última que iba a vivir… qué partido más malo. Hacía tiempo que el Valencia no jugaba tan mal. Pero un año después… todo sabemos lo que pasó ante el Bayern pero ese partido, esa competición la disfrutamos tanto. Fuimos felices, ya no íbamos de tapados. Éramos los favoritos. Yo me hubiera jugado la casa a que ganábamos… todos los desplazamientos, los aficionados con nosotros… fue muy especial”.

La otra tarjeta que le dolió fue en el trascendental partido que dejaba la primera Liga de la era Benítez a tiro. Era abril de 2002: “Jugábamos contra el Espanyol y el árbitro que era andaluz (Medina Cantalejo) pitó falta a favor nuestra y me expulsó. Me cabreé tanto que me puse la chaqueta y me fui tal cual, con botines incluídos a casa. Me puse a ver el Real Madrid que jugaba contra la Real. No quería saber nada. Después del partido me llamó el Pipo. Me dijo que habíamos ganado. Pero ese cabreo… no me lo quita nadie.”

Estaba a gusto Carboni. Tanto que reconoció que ni siquiera llegó a pasar el reconocimiento médico por el Valencia: “Yo llegué recién operado del tendón de Aquiles, era la misma lesión que había tenido Camarasa y Jorge Candel no quiso firmarlo”. A renglón seguido parafraseó a Paco Roig a quien incluso llegó a imitar: “Dijo ‘ahí que hi ha que fer, això ho firme jo i punto’.

Antes de marcharse, pidió unos minutos para contar su también anecdótico fichaje por el Valencia: “Paco Roig y Jesús Barrachina en realidad estaban en Italia para fichar a un lateral izquierdo de la Lazio, pero les pidieron mucho dinero así que un agente que se llama Antonio Caliendo les habló de mí aunque estaba lesionado… yo no tenía agentes. A mí me gustaba negociar yo. Así que me vi a Roig y a Barrachina, que tenía un estilo iba con unos pantalones rojos y un abrigo con unos botones amarillos y el pelo engominado..., donde entrenábamos. Y este me dijo que querían hablar conmigo, yo tenía prisa y les emplacé al día siguiente. La mañana siguiente llegué con la moto al entrenamiento y ellos se quedaron mirando como diciendo que si podía conducir estaría recuperado de la lesión. Cuando terminé de ejercitarme ellos ya habían llegado a un acuerdo por mí, pero yo les dije que quería hablar con ellos dos a solas, entonces ví como Barrachina le dio un codazo a Roig (posteriormente me dijeron que ese gesto vino a que le gustaba que tenía carácter)”. Empezó la negociación: “Me dijeron una cantidad de dinero y les dije lo que cobraba en la Roma y que tenía un año más de contrato, además de que me tenía que cambiar de casa y todo. Me contestaron que eso en España lo cobraba Rivaldo y les contesté que me daba igual. Allí, en una servilleta firmamos el contrato. Les obligué a poner que me dejaban ir en moto al entrenamiento, no les gustó mucho y les dije que si eso podía dejarla un poco antes de la puerta e ir andando… y así fue. Me marché a casa, hicimos las maletas… y hasta aquí”.

Después llegaron las fotos de los peñistas con Carboni. Y los autógrafos. Mestalla anoche volvió a vivir una noche mágica gracias, otra vez a aquel lateral que llegó y sin entrarse con el equipo, Jorge Valdano hizo debutar.

El transalpino quiso romper una lanza en favor del actual técnico del Valencia, su compatriota Cesare Prandelli: «Cogió al equipo en circunstancias complicadas y tiene un gran reto, pero yo le veo capaz. Se está trabajando y se empezará a sumar puntos».