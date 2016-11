José Manuel Palau: «Lim sabe que el nuevo Mestalla será una gran fuente de ingresos»

Un día le llamó por teléfono Amadeo Salvo, a quien no conocía de nada, proponiéndole ser consejero del Valencia. No se lo pensó. José Manuel Palau, abogado de 56 años y socio de Gómez-Acebo y Pombo, presume, además de ser de Albalat dels Sorells, de haber gestionado desde sus amplios conocimientos urbanísticos temas de calado como Porchinos y el nuevo Mestalla. Fue año y medio consejero y luego formó parte de ese extraño grupo de asesores a los que Peter Lim cercenó en la última Junta.

-¿En qué momento se encuentra el proyecto de Porchinos?

-No hemos jugado ni diez minutos de ese partido. Está aún en la fase inicial.

-¿El futuro de Porchinos es demasiado confuso?

-La incertidumbre que hay es debida solo a que los plazos son muy largos. En temas urbanísticos las cosas pueden durar diez años y los ciclos económicos cambian.

-¿Comparte la sensación que hay de que Porchinos acabará muriendo?

-No tiene por qué. Nunca se ha contemplado la opción de no ir.

-¿Hay demasiados intereses políticos en este camino hacia Ribarroja?

-Sí, claro. Hay intereses políticos hoy en día en todas las cosas.

-¿Ha hecho el Valencia ya todo lo que está en sus manos?

-El club ha hablado con todos los que tenía que hablar. Luego, cada uno decide cómo quiere jugar el partido.

-¿De verdad cree que al final Conselleria dará luz verde?

-Hay tantas variables que procuro ir paso a paso.

-La actuación que va a hacer el club en la Ciudad Deportiva de Paterna puede desplazar lo de Porchinos?

-No. La Ciudad Deportiva no es suelo urbanizable y eso es un absurdo. Hay que adecuar la situación.

-¿Hubo pelotazo en Porchinos?

-Muchas veces se habla con demasiada alegría. No sé si lo hubo.

-¿Le consultó Lim sobre el nuevo Mestalla?

-He conocido las cuestiones de diseño. Participé en regularizar la ATE.

-¿Para Lim el nuevo campo está en un segundo plano?

-No lo creo. Tenemos que mentalizarnos que los valencianos somos muy de falla. El problema es que las cosas no van a la velocidad que queremos, van a la velocidad que tienen que ir. Es un proceso lógico. No jugar competición europea afecta mucho y el campo lo veo como un motor de inversión y de ingresos económicos. Seguro que van a tener que hacerlo.

-Una de los lemas de Salvo era que terminarlo era una necesidad indiscutible.

-Comparto esa impresión, el nuevo Mestalla es una gran fuente de ingresos que hay que potenciar. Estoy seguro de que Lim lo sabe. Se le podrán discutir a Lim muchas cosas pero de que es un hombre de negocios, eso nadie se lo puede discutir.

-¿Por qué entonces decide ahora aplazar el reinicio de las obras?

-Porque con la situación deportiva, los ingresos económicos que hay no son los que se esperaban.

-¿Cumplirá los plazos?

-Creo en lo que dicen las personas.

-Decía Salvo en voz alta que lo mejor que podía pasar era que se dinamitase la mole de cemento.

-Cuando uno va a un sitio, hereda el pasado y eso no se puede cambiar. No hay que mirar atrás.

-No me negará que cada uno que ha llegado ha cambiado lo del otro.

-Eso es un error. Si no quiero heredarlo, pues no lo cojo. Quizás hubiéramos hecho otras cosas pero está ahí y hay que tirar adelante.

-Hace una semana se cumplieron diez años de la maqueta de Soler.

-Se creó en una época en la que el dinero corría a espuertas. Era el mejor campo del mundo pero sobredimensionado para lo que es Valencia. Nos tenemos que acostumbrar a saber lo que somos.

-Como abogado, ¿qué piensa de la multa de la UE?

-No soy especialista en ese tema pero me parece excesiva la sanción viendo lo que hemos recibido.

-Estuvo en la Junta, ¿fueron justas las críticas a la presidenta?

-La afición siempre tiene la razón aunque a veces no lo comparto. En el fútbol hay dos cosas: la parte de la S.A. y el equipo. Cuando lo segundo va mal, lo demás no funciona. Las críticas fueron más exacerbadas que si hubiera ido bien el equipo.

-Lleva Lim tres años aquí y en dos no se funciona.

-En lo deportivo está pinchando. Pero considero que tres años es poco tiempo pese a lo que la gente pueda pensar. La primera temporada fue exageradamente bien porque debemos recordar que nos metimos en la Champions en el último minuto y con un gol que fue más fallo de la defensa que acierto de Alcácer. En lo deportivo las cosas se podían haber hecho mejor, eso nadie lo va a discutir.

-¿Ha venido Lim a hacer negocio en lo deportivo o simplemente ha estado mal asesorado?

-Tengo una confianza plena con García Pitarch. Si le dejan trabajar el resultado se verá. Si no tuviera libertad para trabajar no estaría aquí. No lleva ni un año.

-Se escucharon voces con fundamento en la Asamblea. ¿Necesita este club una oposición?

-La oposición es positiva, es un elemento de control. Tiene que haber pero siempre con argumentos y con corrección. Hubo en algunos casos vejación hacia los miembros del consejo que no lo merecían.

-¿Cree que Zorío tiene una posición argumentada?

-No. Él tuvo su momento, como yo el mío. Esto pasa.

-¿De Romero y Sesé tiene la misma opinión?

-Hablaron desde posiciones bien argumentadas, otra cosa es que compartiera su punto de vista.

-¿Se equivocó Meriton en la política deportiva?

-Los resultados están ahí. En la compra de jugadores no acertaron.

-¿Qué hizo usted y su consejo en año y medio con Amadeo Salvo?

-Primero gestionar las miserias. Un club en el que no había nada que gestionar, económicamente se estaba fatal. Se controló todos los temas contables, se montó una estructura más moderna y se arregló toda la parte del club en los apartados de inmobiliaria y en lo social se dio más protagonismo. Éramos más cercanos en ese sentido a la afición.

-El viejo Mestalla ¿cuánto vale?

-Son los mejores terrenos que hay en Valencia ahora mismo. Todo dependerá de las ofertas, si hay una sola no hay ni que valorarla porque será ridícula.

-Como asesor, ¿cuántas veces les han consultado?

-Un par de veces. ¿Que nos podía haber consultado más? pues sí, pero es lo que hay.

-¿Es normal el silencio de Salvo?

-Está volcado con su empresa. Los directivos pasamos y no tenemos más que decir.