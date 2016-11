El Valencia, el cuarto equipo de la liga que más paga a sus futbolistas

valencia. Si el fútbol fuera una ciencia exacta (tanto cobro, tanto rindo) el Valencia ganaría el domingo que viene al Granada, eliminaría al Leganés en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y al final de esta temporada se metería en Champions como cuarto clasificado, por detrás del Atlético de Madrid y por delante del Sevilla. Esta teoría encajaría dentro de la lógica. Pero, por desgracia en este caso para los intereses valencianistas, los salarios que perciben los futbolistas no tienen luego el correspondiente resultado sobre el terreno de juego. Por algo está el equipo decimoquinto cuando a todos los aficionados del Valencia lo que les motiva de verdad es estar peleando por colarse en la Liga de Campeones. Dejando al margen las dudas y críticas que ha generado la construcción de esta plantilla -y que quiere en enero remendar García Pitarch-, ayer se conoció el estudio que a nivel mundial se ha realizado para establecer un ranking de lo que pagan los clubes de media y por año a cada uno de sus jugadores. Y el Valencia, en ese listado, se encuentra cuarto en la liga española con algo más de 1,5 millones de euros de salario anual por futbolista y en el puesto 144 del mundo. La segunda cifra puede resultar anecdótica pero es la primera la que más altera el pulso al ver que no va compañada por una clasificación deportiva acorde a un club de este nivel.

Es la séptima edición de este estudio que Sporting Intelligence, una forma de reconocido prestigio, hace y que engloba no sólo al fútbol (se toman como referencia sólo a los jugadores de las primeras plantillas) sino a seis modalidades deportivas más (desde baloncesto a hockey hielo); con un total de 333 equipos; 17 torneos; 13 países (desde Estados Unidos a Australia) y 9.776 deportistas. No recoge para su elaboración, eso sí, el coste de amortización de fichaje que cada temporada hay que contabilizar, un concepto que no en todos los deportes existe: en la NBA, por ejemplo, no hay traspasos aunque los clubes están obligados a asumir la ficha que ya tenían firmada los jugadores si deciden su contratación.

Incidía recientemente Javier Gómez -mano derecha de Tebas en la LFP- en una conferencia en Valencia, que uno de los objetivos que se había propuesto la patronal de clubes españoles era recortar en la medida de lo posible esa ventaja que lleva la Premier a la hora de generar ingresos (sobre todo por televisión). Ya lo advirtió hace un año Layhoon, señalando que el fútbol inglés acabaría por llevarse a quien quisiera. Más dinero es igual a mejores futbolistas y de hecho el Manchester United, que en la edición de 2015 figuraba en la sexta posición, ahora ya ha adelantado al Barcelona y se ha puesto cuarto.

Eso sí, el fútbol en general ha perdido empuje ya que de tener el año pasado 8 equipos entre los diez primeros, ahora sólo hay tres (United, Barça y City). El Real Madrid ha dado un bajón considerable y de ser el segundo ha pasado a ser ahora el 19 (6 millones de euros por profesional), por delante no obstante del Chelsea (el 34 con 5,4 millones), PSG (35 con otros 5,4), Bayern Munich (37, 5 millones), Juventus (41 con 4,8 millones) y Arsenal (47 con 4,4).

Por delante de ese puesto de 144 que luce el Valencia, se encuentran, entre otros, equipos como el Liverpool (60), Roma (62), Tottenham (66), Atlético de Madrid (68), Inter (77), West Ham (90), Everton (101), Borussia Dormtmund (111), Crystal Palace (118) y Nápoles (120).

La NBA ha aumentado en cuanto a riqueza y destaca este estudio el considerable aumento que ha experimentado el fútbol en China, no sólo en su objetivo de convertirse en una superpotencia mundial en su liga doméstica sino también en el efecto que ha causado a nivel de inversiones en el extranjero. En España, los inversores chinos han desembarcado en equipos como el Espanyol y el Granada. No se recoge en este estudio la presencia de Peter Lim en el Valencia pero sí se menciona la participación de Wanda en el Atlético de Madrid.

Después de un verano que en clave valencianista ha estado presente el tema del fair play financiero, están los colchoneros por delante; mientras que por detrás del club que preside Layhoon en este ranking figuran Sevilla, Villarreal, Athletic y Real Sociedad. En la cola se encuentran de más a menos Eibar, Osasuna, Sporting, Alavés, Las Palmas y Leganés.