Gary Neville: «No creo que vuelva a entrenar»

El inglés Gary Neville, antiguo futbolista del Manchester United y extécnico del Valencia CF, ha dejado entrever este lunes que no volverá a entrenar a un equipo de fútbol.

Neville, de 41 años, quien actualmente trabaja como comentarista en la cadena británica Sky Sports, dirigió al Valencia, en su primera experiencia como primer entrenador, durante algo menos de cuatro meses, entre el 2 de diciembre de 2015 y el 30 de marzo de este año.

"No creo que vuelva a dirigir. Pero en Valencia aprendí que la relación (del técnico) con los jugadores es de vital importancia", dijo este lunes el inglés en el centro de estudios Oxford Union, en la localidad de Oxford, en el sur de Inglaterra.

"La barrera lingüística en Valencia era enorme. No me podía comunicar sin un traductor, pero no creo que hubiera podido hacer más", aseguró Neville, que dirigió 28 partidos en Mestalla, con un balance de 20 victorias, 7 empates y 11 derrotas, con 39 goles a favor y 38 en contra.

El antiguo lateral derecho del Manchester United, que trabajó en la selección inglesa como ayudante del exseleccionador Roy Hodgson, aseguró en la Oxford Union Society, un centro de estudios fundado en 1823 que organiza debates con personajes relevantes, que la Premier League es la "competición más emocionante que hay", pero que LaLiga "es la mejor liga del mundo".

"La Premier League es la liga más emocionante, la más vista, la que tiene mejor márketing. Pero no es la mejor. LaLiga es la mejor que hay", dijo Neville.