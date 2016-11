El Valencia CF entra en política

La intranquilidad es el estado de ánimo que ha generado la reclamación de los 23,3 millones de euros de la Unión Europea en las dos orillas, tanto en la del Valencia como en la de la Generalitat. Para el club, la exigencia de Europa representa un torpedo en la línea de flotación del plan de negocio. Para el Gobierno autonómico, un problema ruidoso y con un fuerte impacto sentimental.

Desde el Valencia no se deja de presionar a la Generalitat para que se posicione por escrito al lado de la tesis del club. Un paso que el Gobierno valenciano se resiste a dar y que de momento deja en buenas palabras para no atarse a un comunicado oficial. El Consell defiende que en este caso sus manos no están libres para decidir y que se deben en parte a la Abogacía del Estado, ya que la sanción de la UE recae en realidad sobre el Reino de España.

Las reuniones entre el presidente del Ejecutivo autonómico, Ximo Puig, y la máxima mandataria del Valencia, Layhoon Chan, han sido constantes. Pese a la buena sintonía, la presidenta del club de Mestalla se mostró firme ante la junta de accionistas del club y exigió tanto a la Generalitat como al IVF que no se escondan detrás de la Comisión Europea. Pese a las palabras de Layhoon Chan, la primera reacción pública del Consell ha sido tibia. La vicepresidenta, Mónica Oltra, apuntó que redactar un informe jurídico de apoyo al Valencia sería un «apriorismo» que marcaría una hoja de ruta para el Consell que no está dispuesto a hacer.

Además, y esta es la parte que el Valencia no termina de enlazar, situarse al lado de la defensa de las ayudas al fútbol chocaría de frente con las tesis que ha defendido Compromís desde su fundación. La formación que lidera Mónica Oltra ha hecho bandera del lema 'rescatem persones' para exigir que el dinero público se dirija a proyectos como la construcción de colegios, hospitales y ayudas sociales. De hecho, los avales del IVF a los equipos de fútbol fue duramente criticado mientras Compromís transitó en la oposición. Oltra ya dejó entrever hace un par de semanas que sería complicado de explicar el hecho de que no hay dinero para construir un centro de salud mientras se defiende a los clubes valencianos.

Las ayudas al fútbol es un punto de fuerte discrepancia a nivel interno en un Gobierno valenciano formado por el PSPV y Compromís -sin mayoría absoluta- pero sustentados con el beneplácito de Podemos, mucho más beligerantes en el asunto del Valencia. En ese ovillo de partidos se debe decidir la posición definitiva respecto a la reclamación de la comisión de la Competencia.

La tregua que le ha dado la Unión Europea al club de Mestalla, al que no le reclamará los 23,3 millones de euros hasta que no se resuelva la petición sobre la suspensión cautelar, es una alivio también para el Gobierno valenciano con el fin encontrar una postura común en este asunto sin herir las sensibilidad social de los votantes. Además, tampoco ayuda que haya cargos en los partidos que a título individual exijan en las redes sociales a la Generalitat que se sitúe al lado del club. Posiciones que trastocan la hoja de ruta. El Consell también está a la espera de la resolución de la cautelar para posicionarse ante Bruselas.