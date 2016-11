La tibieza del Consell respecto a la multa de Bruselas inquieta al Valencia CF

Ante la ausencia de fútbol, el panorama social se sitúa en primera línea de actualidad del Valencia. Ayer fue un día de sensaciones encontradas. En primer lugar, alivio y esperanza por la decisión de la Unión Europea de aprobar la cautelarísima en forma de tregua sobre los 23,3 millones de euros que tiene que pagar la entidad de Mestalla por los intereses del aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Minutos después de hacerse pública la decisión de Bruselas, cierta decepción se instaló en la sede del club después de que el Gobierno valenciano despejara el balón fuera al no asegurar que vaya a elaborar un informe jurídico para posicionarse al lado de la tesis del club ante la comisión de la Competencia. Las palabras de la vicepresidenta, Mónica Oltra, inquietan en la sede del club, que ven como no termina de blindarse el apoyo público ante Bruselas.

Momentos antes de la rueda de prensa del pleno del Consell, el Valencia hacía público el auto del Tribunal General de la Unión Europea que suspendía la exigencia de pago de los 23,3 millones de euros hasta que Bruselas se pronuncie sobre la cautelar pedida por los servicios jurídicos del club tanto a la UE como por vía judicial. La decisión fue como una victoria moral para la entidad de Mestalla que durante los últimos meses ha luchado para tratar de evitar un pago que considera injusto. Meriton defiende que en ningún caso el Valencia recibió ayudas públicas ilegales, que el club no valía cero en aquel momento y que hay una serie de garantías, como es el nuevo Mestalla, que pueden ser válidas a la hora de abonar los casi 24 millones de euros.

El club considera que la decisión de Bruselas, a la espera de que la Unión Europea se pronuncie de manera definitiva sobre la cautelar, reafirma que la reclamación del Valencia sí que tiene base legal para ser aceptada. La entidad esperaba también que el Gobierno que preside Ximo Puig diera un paso más en su defensa de las posiciones del club y anunciara la presentación de un informe jurídico por escrito para sumarse a las tesis ante Bruselas.

En el Valencia están satisfechos con la mano tendida del Ejecutivo autonómico, que hasta el momento todas sus muestras de apoyo se ha resumido en declaraciones públicas y comunicados informativos a Bruselas para dar cuenta de la situación, pero piden más contundencia. En la pasada junta general de accionistas, la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, pidió a la Generalitat que plantara cara a la Unión Europea en este asunto. «He pedido al Instituto Valenciano de Finanzas y a la Generalitat que no se escondan detrás de la Comisión Europea permitiendo sancionar y perjudicar al Valencia Club de Fútbol por algo que no se merece», señaló Layhoon Chan en Feria Valencia ante los accionistas. Ayer no se dio el paso al frente reclamado por el club al Gobierno valenciano. La postura de la portavoz del Consell, Mónica Oltra, fue tibia, cargada de diplomacia sin la necesidad de posicionarse de manera férrea en un asunto con muchas aristas. No hubo en ningún caso confirmación de que la Generalitat rubricará un informe jurídico para aliarse con el Valencia.

Oltra se alegró de la noticia de la cautelarísima al Valencia pero matizó que el proceso está en un momento técnico y alejado de cualquier consideración política. Una forma de tirar balones fuera ante la insistencia del Valencia de que el Consell clarifique su postura por escrito. Además, tampoco se pronunció sobre qué postura legal adoptara la Generalitat respecto a los que aprobaron el aval en 2009 si finalmente Bruselas exige el pago de los intereses. «En este tema hay que ir paso a paso y con mucha cautela. El hecho de que se haya aceptado la cautelarísima es una medida tranquilizadora. Los abogados del Valencia están trabajando ante la UE para tratar de minimizar la multa», señaló Oltra.

Calma y silencio

La vicepresidenta destacó que los servicios jurídicos del club y los de la Generalitat trabajan conjuntamente para abordar este asunto pero descartó ir más allá en su valoración: «Insisto en que es un momento técnico y ahí es donde hay que mantenerse. No podemos adoptar ninguna decisión porque son decisiones jurídicas y no políticas», apuntó la vicepresidenta. Oltra añadió que las decisiones que se hayan de tomar respecto a si el Consell coadyuvará en el recurso presentado por el Valencia «se adoptarán en función de las conclusiones a las que se haya llegado en la parte técnica. Ahora hace falta calma y silencio».

La tibieza sobre la pretensiones del Valencia respecto a la postura de la Generalitat llegó cuando Oltra apuntó que elaborar un informe jurídico «es un apriorismo y marca una hoja de ruta a los que tienen que hacer el dictamen técnico y no lo queremos hacer. No toca». El discurso de Oltra entronca con el de Compromís, que siempre ha mostrado sus reservas respecto a las ayudas públicas al fútbol.