Fallece Sendra, exjugador del Valencia

El exfutbolista del Valencia Paco Sendra ha fallecido a los 85 años de edad. Sendra era natural de Sueca y jugó en el Valencia entre 1952 y 1962. La recta final de su carrera la pasó en el Mestalla, donde estuvo durante tres temporadas. Era un jugador muy técnico, que se desenvolvía en el círculo central y que vistió más de 300 veces la camiseta del club de Mestalla. Se hizo con un puesto de titular en el equipo a partir de la campaña 1954-55 y no soltó ese sitio en el once hasta el fin de su carrera en el Valencia. Aunque entró en alguna convocatoria con España, no llegó a debutar.