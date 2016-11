El Valencia CF pide un informe jurídico al Consell que refuerce su postura ante la UE

Desde que hace ya varios meses el Valencia conociera que la Unión Europea le multaba por las ayudas públicas recibidas en 2009, ha entendido la colaboración de las instituciones como una de las claves más relevantes -y necesarias- para escapar del embrollo. Así, impulsó continuas reuniones con la Generalitat hasta consolidar la buena relación entre el presidente Ximo Puig y Layhoon Chan, refrendada en una reciente visita de la ejecutiva de Meriton a Morella. Durante el proceso, el Valencia también reclamó más apoyo de un distante Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y poco a poco fue reclutando aliados para hacer frente a las exigencias de la UE. Ahora, el club de Mestalla persigue otro empujón: que la Generalitat elabore un informe jurídico que refuerce su postura ante Bruselas y permita al Valencia una ayuda para obtener la suspensión cautelar de los 23,3 millones.

El club valora el apoyo público que recibe por parte del Consell, pero llegados a este punto considera imprescindible que la Generalitat dé el paso. El Valencia presentó un recurso al Tribunal de Luxemburgo pero, al mismo tiempo, puso a funcionar otra vía: la del Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia. Ahí pidió de nuevo el club la suspensión cautelar del pago y para que vaya hacia adelante, necesita que el acreedor le apoye en esta causa. De esta forma y con la colaboración de las instituciones, el Valencia considera que su posición ante la Unión Europea ganaría más fuerza y el recurso tendría más opciones de prosperar. La Generalitat se ha mostrado conforme en realizar dicho informe, pero desde el Valencia exigen más celeridad para clarificar el asunto.

En el club de Mestalla, como ya advirtiera Layhoon Chan en verano y repitiera durante la junta ordinaria de accionistas, aseguran que si finalmente hubieran de hacer frente a la multa, el plan de negocio de Peter Lim correría serio peligro. «No se puede frivolizar con estos asuntos porque puede hacer mucho daño al club», explicaban ayer fuentes del Valencia. Con la misma contundencia desligaban al Consell de asumir pago alguno si finalmente los recursos no prosperan. «La Generalitat no corre el riesgo de recibir una multa», o bien «la multa la tiene que pagar el Valencia», fueron algunas de las frases para recordar que los valencianos en ningún caso sufrirán las consecuencias del proceso judicial que vive el club.

Ahora, la situación es ésta: el 18 de noviembre -nunca antes-, está previsto que el Valencia sepa de la Comisión la respuesta sobre la cautelar. Es la fecha inicialmente apuntada, aunque no se descarta que por temas de calendarios, la decisión europea se vaya prácticamente hasta el fin de año. El Valencia, que decidió dejar el nuevo estadio de Cortes Valencianas como prenda del pago -tal y como publicó este periódico- en vez de, por ejemplo, los «volátiles» derechos de televisión, sabe que el proceso va a ser largo y entre la maraña de recursos y resoluciones se extienda durante varios años.

El proyecto, en serio riesgo

El Valencia se muestra tan convencido de que la Unión Europea atenderá sus alegaciones que decidió asumir los intereses que van corriendo mientras se dilata el proceso. De esos 23'3 millones (ahí se incluyen tres por intereses), la factura puede pasar a 28 millones. La Unión Europea, si considera al Valencia culpable en este proceso, puede congelar las cuentas de la entidad y entonces el proyecto deportivo entraría en serio riesgo. Nadie desde el club de Mestalla se atreve a asegurar que esas restricciones se produjeran para este mercado de invierno, pero desde luego es una postura que no descartan. Si las informaciones que lleguen de centro Europa son negativas, Meriton echará el freno al fichaje de futbolistas.

Tampoco es que la presencia de «muchos actores» siente bien a ejecutivos como Anil Murthy, recién aterrizado en el Valencia. De entre todos esos actores (Bankia, Fundación, miembros del antiguo Gobierno valenciano, responsables del Valencia y el Patronato en 2009, etcétera), en el club no descartan emprender acciones legales contra aquellos que provocaron esta situación y que Murthy, como antes explicaran Layhoon, Kim Koh o el propio Peter Lim, entienden como injusta y desproporcionada. Ese aval que la Generalitat avaló para evitar la entrada de Dalport se ha vuelto, con el tiempo, en contra de la entidad.

Otro 'actor' que el Valencia no pierde de vista es Miguel Zorío. El exvicepresidente ya cargó contra Meriton en la junta y ayer volvió a la carga. De Zorío explicaron las fuentes valencianistas que «sólo dice mentiras» y que sus repetidas actuaciones en contra de Lim responden a una estrategia de distracción «por sus problemas judiciales». «Zorío miente a todo el mundo en un momento muy delicado del proceso judicial», insisten desde el Valencia, que se refieren al punto 130 del escrito de la Comisión para quitarle la razón al exvicepresidente, cuya intención es que sea Lim quien asuma el pago de la multa de los 23,3 millones.

Se asegura desde el club que el caso del Real Madrid (también castigado por recibir ayudas públicas y que ya ha pagado 20 millones) no tiene nada que ver con el valencianista, ni tampoco el 'caso Magefesa'. No obstante, LAS PROVINCIAS advirtió este miércoles de que el Consell no se arriesgará a sufrir con el Valencia lo que en su día ocurrió con esta empresa vasca. El ejecutivo valenciano sigue manteniendo esa idea. Magefesa recibió una ayuda ilegal del Gobierno vasco en 1989 y la Unión Europea multó con 24 millones (la cifra total ascendió a 54) al Reino de España, que acabó pagando de forma íntegra... el Ejecutivo del País Vasco.