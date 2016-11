La oferta de compra de Zorío, tras el partido ante el Granada

Miguel Zorío aprovechó la rueda de prensa en la que explicó que Marea Valencianista va a solicitar por requerimiento que la multa de la Unión Europea la pague Meriton, para anunciar la fecha en la que presentará una oferta para comprar el Valencia: «Vamos a hacer la presentación formal de la oferta después del partido contra el Granada. No tenemos inversor. No queremos sustituir un asiático por otro, ya tenemos bastantes cuentos chinos. El Valencia puede salir por sí mismo adelante, tiene dos estadios, terrenos para dos ciudades deportivas y patrimonio. El problema es de liquidez. El Valencia lo recuperarán los valencianistas». El empresario interpreta que la resolución de la Comisión Europea de 4 de julio, en sus artículos 63 y 130, dicta que el beneficiario de las ayudas es el nuevo propietario del Valencia, Meriton y Peter Lim, y que por lo tanto le corresponde a él abonar la multa y no a las arcas del club.

Para Miguel Zorío «los consejeros del Valencia deben defender los intereses del club y no de Meriton. Si no instan al cobro de la multa a la empresa de Lim, nosotros instaremos a que los actuales consejeros paguen de su bolsillo la multa, no el Valencia». Pablo Delgado, abogado de la plataforma, explicó que lo primero que realizarán es un requerimiento al club para que los consejeros insten al pago a Lim. Si no reciben respuesta, o es negativa, emprenderán las acciones legales oportunas, que incluye una acción de responsabilidad a los consejeros. El requerimiento se extenderá al Protectorado de Fundaciones, que autorizó la venta de acciones a Meriton, con el objeto de que revisen la responsabilidad del comprador.