La Unión Europea da una tregua al Valencia CF en el pago de los 23 millones

Y lo crean o no, esto ha sido gracias a Ani Murthy, hombre de Peter Lim.





No ha sido gracias a Llorente, no ha sido gracias a Zorio, ni ha sido gracias a Olivas, no ha sido gracias a Fabra, no ha sido gracias a Puig, no ha sido gracias a Oltra, no ha sido gracias a Javier Gomez





Ningun valenciano ha movido un dedo por el Valencia... para cuando vayan que si "el chino tiene que vender"