Zorío dice que presentará una oferta para comprar el Valencia tras el partido del Granada

Miguel Zorío ha anunciado hoy, aprovechando la rueda de prensa para explicar que Marea Valencianista va a socilitar por requerimiento que la multa de 23 millones de la Unión Europea los pague Meriton, que van a presentar una oferta para comprar el Valencia. "Vamos a hacer la presentación formal de la oferta después del partido contra el Granada. No tenemos inversor. No queremos sustituir un asiático por otro, ya tenemos bastantes cuentos chinos. El Valencia puede salir por sí mismo adelante, tiene dos estadios, terrenos para dos ciiudades deportivas y patrimonio. El problema es de liquidez. No tendremos problema en pagar los 200 millones que dice que ha pagado y el Valencia lo recupuerarán los valencianistas", ha anunciado. El empresario ha explicado que el requerimiento para que la multa de la UE la pague Peter Lim deriva de la interpretación que hacen de la resolución comunitaria en la que estiman que el importe tiene que ser satisfecho por el beneficiario de la compra de las acciones de la Fundación, es decir el empresario de Sungapur. La interpretación del Valencia es la contraria, que la multa en todo caso tiene que pagarla el club y es por ello que se ha efectuado una previsión de fondos en el último presupuesto.