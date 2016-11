Enzo Pérez: «No lesioné a Iniesta; eso está terminado»

A Enzo Pérez le llovieron las críticas tras el Valencia-Barcelona. En una acción de la primera mitad, el argentino cometió una falta sobre Iniesta y el manchego se lesionó de gravedad para un período que puede alargarse hasta las ocho semanas. El vídeo dejó claro que la entrada de Enzo Pérez no provocó el giro en la rodilla de Iniesta, pero aún así se siguió criticando la dureza del valencianista. No es la primera vez que Pérez se defiende de las acusaciones, pero ayer, para la previa del Brasil-Argentina, quiso cerrar el asunto de forma definitiva.

«Yo no lesioné a Iniesta. Pude hablar con Andrés, son acciones del juego. Pasó que justo tuve un roce con Andrés y se dijo de todo por lo que representa él en el fútbol mundial. Ya es pasado y terminado», sentenció el futbolista del Valencia. Hastiado por la repercusión que ha adquirido la acción, Enzo Pérez entró en otra jugada que no ha levantado tanta polvareda como la suya. «Una semana antes de eso hubo un mismo golpe hacia Piqué, tuvo esguince y nadie habló nada. Marcelo, lo mismo con un jugador de Leganés, y nada», explicó el centrocampista.

Aunque Enzo Pérez da la polémica por cerrada, los medios brasileños y argentinos insistieron por ese Valencia-Barcelona ya que las dos selecciones se miden esta madrugada en Belo Horizonte. No se les escapa en la concentración de Argentina que Neymar también tuvo sus más y sus menos con Enzo Pérez en el duelo de Mestalla. «Lo que pasó ya está, es parte del pasado. Si me toca estar entre los once, trataré de marcarlo lo más cerca posible porque con su velocidad hace mucho daño», subrayó Enzo Pérez.

Mientras Argentina trata de reconducir la clasificación para el Mundial, Deschamps convocó ayer a Mangala por la lesión de Umtiti. El valencianista se une a la concentración de Francia, que se mide a Suecia y Costa de Marfil. Prandelli se queda con 13 jugadores de campo.

Cervera y Murthy, en Paterna

Volvió del desplazamiento a Vigo visiblemente apesadumbrado por la derrota del Valencia y ayer, Anil Murthy ya mostró otra cara en la ciudad deportiva de Paterna. El director general del club aprovechó la mañana para visitar las instalaciones de la 'factoría' blanquinegra y lo hizo acompañado por Luis Cervera, director de operaciones y un habitual por Paterna.