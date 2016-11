Diez años de delirios

valencia. «El mejor estadio del mundo». Así titulaba LAS PROVINCIAS en su portada el 11 de noviembre de 2006. Un titular histórico para un acto único en la ciudad. Juan Soler, el presidente más desproporcionado que ha tenido el Valencia en su historia, desvelaba aquel viernes 10 y ante 1.200 entusiastas invitados la maqueta de un proyecto que iba a estar finalizado en 2009 y cuyo patrocinio iba a reportar a las arcas del club 100 millones de euros anuales. Hoy, diez años después de aquel pomposo evento, el cemento envejece, para sonrojo de todos, en lo que podría denominarse periodísticamente 'el buñuelo más grande del mundo'.

Este desdichado aniversario coincide precisamente con el reciente anuncio por parte de Layhoon Chan de que su jefe Peter Lim ha decidido que entre sus prioridades no está la finalización de la obra. Lo de ir a jugar allí en 2019 por aquello del centenario que tanto había pronosticado Amadeo Salvo, nada de nada. El acuerdo firmado con la Fundación y Bankia permiten ese parón de intenciones sabiendo que hasta 2021 hay margen. Que le haga gracia al Ayuntamiento eso esperar cinco años más con ese 'muerto' en el barrio de Benicalap es ya otra historia.

En realidad, lo que dijo Layhoon y que pilló a pie cambiado a los accionistas que tenía sentados delante era una postura que prácticamente se sabía por parte de Meriton desde este verano. La presidenta lo reconoció con la boca pequeña cuando visitó al equipo en Horst (Holanda). Confesaría allí que para el máximo accionista, ya con la amenaza de la multa de la UE en el pescuezo, la prioridad iba a ser el proyecto deportivo por delante incluso de las intenciones sobre el nuevo campo.

Pero, ¿de verdad molesta esto a los aficionados? No ha gustado, eso está claro, pero para entender mejor lo que verdaderamente opina la afición baste recuperar la encuesta que este diario hacía en marzo de 2015. En el sondeo de Sigma Dos no había ningún tipo de dudas sobre cuál era de verdad la preocupación de los seguidores. Sólo el 20% de los encuestados creían que el club debía acelerar al máximo los plazos, mientras que el 66,3% consideraba que no era esta una prioridad. El 13,7 % no respondía.

Vamos, sólo uno de cada cinco valencianos veía necesario terminar el campo. Considerando que el equipo viene de quedarse sin competición europea y que este año continúa el Valencia dando tumbos, quizás el mayor descontento que se tiene ahora con Meriton podría influir en aumentar la presión sobre el máximo accionista. Con el 83% de las acciones en manos de Lim, tampoco se puede hacer mucho al respecto. Sólo quejarse.

Desde luego, ni Juan Soler, ni Rita Barberá ni Francisco Camps -valencianista de siempre- podían imaginar en el Museo de las Ciencias cuando juntos posaron para la foto aquella noche delante de la maqueta, que ese modelo que tenían delante se iba a quedar poco menos que en un juguete. La hemeroteca castiga con crueldad a todos aquellos que de alguna forma han sido protagonistas de estos diez años de delirios. Ocho presidentes han desfilado por el club desde entonces y nadie ha sido capaz de levantar el asunto.

La crisis inmobiliaria ha sido la defensa de unos y otros para protegerse de las responsabilidades de su cargo. Eso sí, por palabras y promesas no será. Las ha habido para todos los gustos pero desde que el último obrero salió por la puerta en febrero de 2009, no se ha movido de allí ni un solo ladrillo, para desesperación también de aquellos que olieron de lejos el negocio e instalaron alrededor de la manzana comercios y sobre todo bares, muchos de los cuales llevan ya bastantes años cerrados.

Lim, eso sí, presume de haber solventado de una vez por todas la titularidad de los terrenos, algo que curiosamente no se había tramitado. Hasta en eso hubo un atasco considerable. Fue en febrero de 2015 cuando Rita Barberá anunció que el Valencia iba a saldar la deuda por la cesión del solar de la avenida Cortes Valencianas en un pago a plazos durante nueve años y a un tipo de interés del 3,5%. De esta forma, el club, que debía 19,8 millones al Consistorio, terminaría pagando 23,3 millones. Se ponía fin de esta manera a un conflicto que surgió en 2005.

70.000 metros cuadrados albergan esta gran monstruo dormido y que iba, hay que recordar, para acoger finales de Champions... ¡en 2010! y hasta Mundiales de atletismo. Hoy, nadie habla de Liga de Campeones y lo de la pista de atletismo es agua pasada. Ilusión es algo que nunca ha faltado y casi todos los presidentes han cometido el error de hablar antes de tiempo de la reanudación de las obras. El tiempo les ha jugado, a todos, una mala pasada.

De la ostentación y el lujo, con todas las mayúsculas que uno pudiera imaginarse, a lo necesario. Mark Fenwick se encuentra en la actualidad rediseñando por enésima vez y por petición de Meriton lo que tantas veces ha retocado. Este arquitecto tiene desde luego para escribir un libro. De escuchar la petición de Juan Soler de que tenía que ser el mejor estadio del mundo, a amoldarse al torrente de ideas de Amadeo Salvo, que poco menos tiraba a la basura unos aspectos para incluir otros (sobre todo el plan de explotación de los locales de ocio).

Ahora, Lim sabe que el nuevo Mestalla no puede perder la esencia y la cercanía del graderío que hacen especial al viejo campo. Amadeo Salvo llegó a confesar en círculos íntimos que lo mejor que se podría hacer sería «dinamitar» todo lo construido. De nuevo el arquitecto está otra vez con los papeles en su despacho -el contador sigue en marcha- y en un periodo entre seis y nueve meses tiene que verse la luz. La previsión es que hacen falta unos cien millones para que se acabe la construcción.

Si uno echa la vista atrás, para que aquella maqueta fuera expuesta al público, con todo el boato que uno se pueda imaginar y después de un concurso con propuestas que no sirvió para nada, hubo que pisar fuerte. El Valencia ejerció el peso que tiene en la ciudad y dejó fuera de combate la inicial oposición de los socialistas del Ayuntamiento, que acabaron claudicando y hasta asistiendo a la presentación. Bautista Soler, padre de Juan, llegó a etiquetar como «menos listos» a quienes calificaban de pelotazo el nuevo estadio e incluso criticó al portavoz socialista Rafa Rubio por no haber votado a favor del proyecto.

«Con este estadio -decía Soler al público congregado en aquella fiesta del valencianismo- se muestra al mundo de lo que somos capaces de hacer los valencianos». Sin comentarios.