Los 9 que no hacen de 9

valencia. «Me hacía falta. Necesitaba marcar goles, porque el delantero vive del gol». La reflexión es del hoy fustigado Paco Alcácer. No la dijo ayer -le encajaría perfectamente- sino en la primavera pasada y cuando todavía defendía los colores del Valencia. De Alcácer se ha escrito y dicho de todo sobre su sorprendente y nefasta racha en el Barça, pero lo cierto es que los que se quedaron en el Valencia para hacer de 9 tampoco están en disposición de sacar pecho sobre eso del gol (llevan 7 de los 15 total del equipo). Más bien lo contrario. Y no es porque no hayan marcado -que sí lo han hecho-, sino porque están ofreciendo números casi ridículos, alejados desde luego de las exigencias de un equipo como el Valencia.

García Pitarch, que siempre que puede se escapa a la Ciudad Deportiva de Paterna y mantiene contacto con Prandelli y los jugadores -como ayer por la tarde-, tiene ahora la papeleta de encontrar para enero una solución a este déficit que está empujando al Valencia a una zanja cada vez más incómoda. Por mucho que Layhoon dijera en la Junta que la multa de Bruselas ha trastocado todos los planes previstos (no aclaró si hay o no dinero para fichar), a Lim no le queda otro remedio que abrir de nuevo la caja fuerte.

Desde que el árbitro pitó el final en Balaídos este domingo, se habla de dos cosas: de lo mal que sigue defendiendo el Valencia en situaciones puntuales pero decisivas y de la falta de un 9 de entidad que sepa aprovechar todas las ocasiones de gol que se generan y que acaban desperdiciándose.

Lo de la necesidad de fichar a un 9 pero sobre todo lo de aprovechar las oportunidades es algo que ya parece que lo tienen bastante interiorizado hasta los mismos futbolistas. Y no es de ahora. Prácticamente desde que en Eibar, en la segunda jornada de Liga, una y otra vez el equipo diera toda una lección de miopía general y regresara de vacío con aquel 1-0 del polémico penalti a Abdennour. Allí, Rodrigo y Mina las fallaron de todos los colores.

«Mejores que el año pasado»

Dijo Layhoon el viernes y con 300 accionistas como testigos que los jugadores que tiene este año el Valencia son mejores que los de la temporada pasada. La afirmación queda en entredicho, no sólo porque en la jornada 11 de la 2015-16 el Valencia era séptimo (ahora decimoquinto) sino porque en lo de los goles no se había generado ni la mitad de la preocupación que hay actualmente, al menos a la hora de señalar a quien correspondía esa labor. Alcácer, ese que según vaticinó la presidenta no va «a ser nadie en el Barça», llevaba a estas alturas de campeonato liguero 5 goles (2 de penalti).

Hilando fino, en una cosa podría tener razón la presidenta. El año pasado Rodrigo sólo había hecho un gol y Santi Mina ninguno tras estas primeras 11 jornadas disputadas. Negredo llevaba uno y Piatti y Bakkali, los otros delanteros, ni se habían estrenado. Al menos los de ahora menos Bakkali ya se han estrenado.

Pero la falta de inspiración goleadora parece que viene de lejos. El porcentaje de aciertos que muestran los actuales puntas blanquinegros es pírrico. En Primera y en la lista de rematadores, por delante de Nani y Rodrigo hay 15 futbolistas según la estadística que recoge la propia Liga. Munir se encuentra en la posición 43 y Santi Mina en la 57.

La comparativa se puede estirar incluso un año antes. En la 2014-15, Alcácer ya había hecho a estas alturas cuatro goles pero lo importante es que todos echaban un cable a la hora de marcar (Mustafi y Parejo sumaban 3 goles cada uno y Piatti 2). Lleva el aficionado años pidiendo el fichaje de un goleador. Desde que se marchó Soldado (verano de 2013) y a pesar de la presencia de Alcácer, la reclamación se ha hecho con insistencia (obviando a los Postiga, Pabón, Vargas y Negredo). Aquella 2012-13 no había ningún tipo de problema: Soldado tenía 5 muescas ya en Liga mientras que Jonas y Feghouli soportaban el peso anotador en la Champions.

Lo del gol no es un problema exclusivamente del Valencia. El Espanyol de Quique, por ejemplo, dos puntos por encima de los blanquinegros, lleva ya cuatro partidos quedándose sin marcar aunque sus puntas aportan goles: Gerard (4), Leo Baptistao (2), Hernán Pérez (2) y Piatti (3). Por lo general todos los equipos sobreviven con las dianas de sus 9, aunque hay excepciones. De la zona media-baja que es donde se encuentra actualmente el equipo que prepara Prandelli, el Granada sólo tiene a Kravets (con 2) y el Leganés de sus delanteros únicamente ha hecho un gol Neves, lo mismo que el Deportivo con Andone. En el resto, el Alavés tiene a Deyverson (4), el Betis a Rubén Castro (4), el Sporting a Cop (4) y Osasuna a Sergio León (también con 4).