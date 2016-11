Síntomas de un enfermo sin gol

valencia. Lleva el Valencia, deportivamente hablando, año y medio jugando con fuego precisamente en el momento en el que el fútbol español está decidido a poner la directa a la conquista de otros mercados. La reflexión en voz alta de un accionista que en la Junta del viernes confesó que estuvo en Singapur y no encontró a la venta ninguna camiseta blanquinegra puede resultar significativo por el terreno que está perdiendo el club en esta carrera global. También salió a relucir en la citada Asamblea la preocupación que tienen los accionistas por el parón que ofrece el equipo en el ranking de la clasificación histórica. Es el Valencia cuarto, ya bastante alejado del Atlético de Madrid (tercero) pero sintiendo en el cogote el aliento del Athletic a tan sólo 29 puntos de distancia.

No obstante, los males del Valencia no son tan etéreos como estos apuntes pueden indicar. Lo que verdaderamente importa hoy en día es echar un vistazo a la clasificación y ver al equipo clavado en la zona de cola, a 11 puntos de la Champions, a 9 de la Europa League y, lo que vuelve a ser preocupante, a uno tan sólo del descenso. De no haber llegado Cesare Prandelli, tras la marcha atrás puesta en Vigo se estaría hablando otra vez de crisis.

Estar decimoquinto clasificado antes de llegar al primer tercio de Liga es una clara muestra de que el Valencia no goza de buena salud. Desde luego, el precedente que hay más inmediato asusta. Y mucho, aunque hay motivos suficientes para evitar la comparación. La temporada pasada, tras la jornada once, quien estaba decimoquinto era el Getafe, también con 10 puntos (3 victorias, un empate y 7 derrotas). Las mismas cifras que ahora lucen los valencianistas. En la jornada 38, el Getafe acabó en la plaza 19 y dio con sus huesos en Segunda con 36 puntos (9 triunfos y 9 empates).

Sobra decir que esa situación preocupa pero no se contempla y que jugadores, consejo y afición se han entregado por completo a Prandelli. El técnico italiano se ha convertido sin saberlo en el soporte sobre el que asienta no sólo la temporada deportiva actual (eso sí lo sabe) sino la sostenibilidad del proyecto de futuro del club. Los resultados deportivos van a ser clave para aspectos que se le escapan a día de hoy al italiano. Bastante tiene Prandelli con encontrar la solución a lo que ocurrió en Balaídos. Fue Parejo el primero en inyectar valor al juego que hizo el equipo contra el Celta, posición que refrendaría después el entrenador.

Se jugó mejor que citas recientes como la de Gijón y Riazor, pero se volvió a perder como contra el Barça, con diferencia el partido más completo que han hecho los jugadores sin contar el resultado. Desde luego, esa fue la sensación general con la que regresó la expedición al Valencia. Hay una idea que ha calado de manera profunda en el seno del vestuario y que también comparte el entrenador y es probable que la dirección deportiva: falta gol. El Valencia puede presumir de todo menos de puntería y si viniera Peter Lim a Mestalla (en mayo fue la última vez) observaría un desencanto importante de la grada.

Aunque ya avanzó Layhoon que hasta dentro de un mes a Prandelli no se le iba a plantear la necesidad de fichar o no en el mercado de invierno, es lógico pensar que a García Pitarch este importante déficit que arrastra el equipo no le ha pasado desapercibido. Ni el frustrado intento con Santi Mina, ni la continuidad de Rodrigo, ni la llegada del 'nou nou' (Munir) han paliado esta decisivo trastorno.

Rodrigo ha consumido buena parte de la munición del equipo. El problema es que las tiene de todos los colores y siempre acaban en un fundido a negro sus intentos. Hasta 26 futbolistas de la liga española han anotado más goles que él (3). La temporada pasada Nuno empezó a retirarle su confianza después de que en el primer año, Mestalla se acostumbrara a verlo insistentemente sobre el terreno de juego pese a su evidente bajada de rendimiento. Con Gary Neville de nuevo Rodrigo empezó a tomar más presencia en el once titular; mientras que Ayestarán este verano se hartó de hablar con él para darle toda su confianza. De momento, con Prandelli es el 9 fijo.

La dificultad para García Pitarch es ahora la de encontrar en enero un delantero goleador, cuestión nada fácil si se tienen en cuenta las advertencias económicas ya ha hecho Layhoon por el tema de la multa de Bruselas. Traer un 9, además, significará de manera añadida admitir que se ha pinchado con Munir (juega pegado a la banda) al creer que iba a rellenar el vacío de Alcácer.

El hándicap con el que se encuentra el Valencia es que cuando no padece de la cabeza es de los pies. A Prandelli se le trajo para arreglar lo que Ayestarán fue incapaz de lograr: mantener su portería a cero. Cuatro partidos después de su llegada, el italiano sigue sin conseguirlo. Ni con Mangala ni Garay ni cuando no ha habido más remedio que echar mano de Santos.

Es el Valencia el único equipo de Primera que no ha podido todavía acabar un encuentro sin recibir un gol y además empieza a ser sospechoso que cada vez los recibe con más frecuencia al final de cada periodo. Hasta el Granada, que tiene toda la pinta para irse a Segunda, ha acabado un partido a cero.

No hay tampoco mucho donde agarrarse. A Prandelli le sobró este domingo incluso un cambio. No es la primera vez que el italiano acaba un partido sin utilizar las tres sustituciones. En El Molinón (ganando) hizo dos cambios y en Vigo (perdiendo) también.

La plantilla da muestras de ser más corta de lo que se podía imaginar teniendo en cuenta que sin competición europea pueden sobrar efectivos. Del primer equipo sólo el portero Jaume y Siqueira no han jugado ni un solo minuto todavía, mientras que de los tres del filial que vienen entrenándose con cierta asiduidad sólo se han estrenado Lato y Carlos Soler (Mir jugó con Ayestarán unos pocos minutos).

Lo que ha quedado demostrado es que Prandelli, por ahora, no cuenta con la gente del filial. A Soler lo metió casi a última hora en la lista esta semana pese a que Enzo era baja mientras que Lato no cuenta ni con Gayà y Siqueira tocados.