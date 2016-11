El Ayuntamiento espera al Valencia

El anuncio de Layhoon de que el nuevo Mestalla no estará listo para el centenario no sólo pilló por sorpresa a los más de 300 accionistas que acudieron a la Junta sino también al Ayuntamiento de Valencia, compañero de viaje un tanto particular en este largo peregrinaje en el que se ha convertido esta obra a medio construir.

De momento, en el Consistorio se ha optado por mantener cierta prudencia al respecto, aunque desde las áreas implicadas en todo lo que significa el nuevo Mestalla sí admiten el convencimiento de que va a ser más que complicado que el club pueda alcanzar los compromisos que adquirió en cuanto a los plazos. Además, el Ayuntamiento espera que ahora sea el propio Valencia el que, una vez ya ha informado a sus accionistas, traslade de manera oficial al Consistorio cuáles son las líneas de actuación que se van a seguir. Hay que tener en cuenta que el nuevo Mestalla no sólo implica el estadio sino también un pabellón polideportivo municipal que tiene que construir el club y del que saldrán beneficiados los vecinos del barrio de Benicalap. De momento, el Valencia ya firmó en su momento el convenio por el cual abona 90.000 euros anuales (durante cinco años) para mejorar este barrio, actuación que se deriva del compromiso suscrito con el Ayuntamiento.

La relación entre el Ayuntamiento y el Valencia siempre ha sido más que buena. Ambas entidades son conscientes de que, por lo que representan y por los intereses que mantienen, están de alguna forma 'obligadas' a llevarse bien. De ahí que aunque en la Corporación municipal exista desde hace semanas cierta inquietud por la situación que vive el club, de momento se conserva cierto margen.

Así, por ejemplo, el área de Urbanismo considera que antes de final de año el Valencia debería formalmente informar cuál es el horizonte que se baraja. Layhoon supeditó la actuación en el nuevo campo a una mejoría de la situación inmobiliaria general y, desde luego, a una recuperación desde el punto de vista deportivo que pasa, ineludiblemente, por la entrada en competición europea y más en concreto la Champions. La Liga de Campeones produjo casi 30 millones de euros la temporada pasada de beneficios a la caja fuerte valencianista.

Esta campaña el equipo no juega en Europa y por la racha que lleva actualmente cada vez parece más difícil que pueda coger billete para el año que viene.

En el Ayuntamiento afirman que se conserva el guión establecido. LA ATE establecía que de mayo de 2018 a mayo de 2021 se tendría que establecer la urbanización del entorno de Cortes Valencianas, la finalización del nuevo estadio, la ejecución del terciario que hay al lado del campo así como la construcción del polideportivo municipal.

La demolición del viejo Mestalla, por su parte, está prevista para un periodo de dos años (de mayo de 2021 a mayo de 2023)