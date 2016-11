«El Valencia FC es consecuencia directa del Club Valencia de 1905»

José Ricardo March (Valencia, 1983), periodista y profesor, desempolva 25 historias del Valencia que formaban parte del catálogo de la desmemoria. Incluso ha sido capaz de que florezcan detalles vitales catalogados injustamente como anécdotas. Cada lunes, retrata desde su 'Silla de enea' en LAS PROVINCIAS al club de Mestalla. Ahora, a punto de ser padre, alumbra '25 historias del Valencia CF que quizá no conozcas' (Drassana, 2016), una cadena de 117 páginas alejada del relato conocido tras cuatro años de trabajo de hemeroteca.

LAS REVELACIONES uCapítulo 4. Cucala conoce el mundo. A Cubells se le retira el título de capitán, abanderado y jugador de honor del Valencia. uCapítulo 6. El hombre que (casi) siempre estuvo allí. Cano Coloma no aparece como directivo antes de la Guerra Civil cuando había sido secretario. uCapítulo 12. Días grises. Tras una asamblea de trabajadores en un teatro al lado del Ayuntamiento se incauta el club. uCapítulo 12. Días grises. Recuperación de Rafael Bau como presidente del Valencia. Siempre se había dicho que el presidente interino había sido Casanova, pero el 28 de junio de 1936 se elige a Rafael Bau. Tras las guerra, Hernández Perpiñá dicen que la junta la dirigen Casanova y Bau al alimón, pero el presidente real es Bau, al que no se reconoce como máximo mandatario del club en el listado histórico. uCapítulo 17. Negocios en Brasil. Cubells firma para el Valencia a Martim Francisco, técnico del Vasco de Gama, que rompe luego el contrato de forma unilateral.

El libro se abre con la muerte de Bonora y se cierra con el funeral de Puchades. Una pérdida que dio paso a la vida -nació el Valencia- y a la fe -al valencianismo-.

Nos hacemos fuertes como Valencia en los momentos débiles. Del hoyo de Segunda se salió fortalecido; tras la Guerra Civil se convierte en el equipo más importante de España; la era Roig termina con una deuda considerable pero de 1998 a 2004 se vive la mejor época de la historia. Cuando el club toca fondo nos agarramos a cualquier cosa.

«El Valencia, políticamente, siempre ha estado muy escorado hacia el poder»

¿Hoy tocamos fondo?

Es el peor momento en cuanto al descreimiento. Mestalla ni anima ni protesta. Lim se ha desentendido de la sociedad. Si hubiera una brizna de esperanza deportiva sería el momento para regenerarlo todo.

¿Qué es peor, la indiferencia en la grada o cuando existe el ruido de la crítica?

La crítica te sitúa y te hace fuerte. La indiferenia es dejar pasar y que lo acumulado en cien años pierda valor y sentido.

¿Qué ha pretendido con el rescate de estas 25 historias?

Una vía para encontrar los valores. Los del Valencia están en la constancia, en la humildad, en el trabajo de la gente reflejada en el libro, que refleja la voluntad de crecer del Valencia. La historia del club y de la ciudad están incardinadas. El club es fuerte cuando se aferra a esos valores. Cuando se ha creído más de lo que es, llega el desastre. Ahora confundimos la voluntad de ser con la creencia de lo que no se es.

¿El Valencia es un calco de la sociedad valenciana?

Somos muy permeables. El Valencia políticamente ha estado muy escorado hacia el poder. Cuando se funda, estuvo vinculado a gente de la dictadura de Primo de Rivera; en los treinta, primero fue blasquista y luego de la izquierda de Azaña; en los 40, del Ejército; en los 50, no falangista pero si católico con Luis Casanova, de partido único; en los 60, del Opus con Julio de Miguel; en los 70, blavero; Arturo Tuzón en los 80 es el único que no está pegado a nada; Paco Roig adopta en los 90 el discurso de Unió Valenciana; luego el Valencia se posiciona a favor del PP y ahora hay aproximaciones con el Consell del Botànic. Muchas cuestiones que han definido los fracasos y éxitos del Valencia son los que han definido los fracasos y éxitos de la sociedad valenciana. En los 60, con De Miguel, hay unos empresarios muy vinculados a la exportación de naranjas y el club gana las Copas de Feria por el impulso de esta gente.

¿De dónde salen las 25 historias?

He estado en el Archivo de Salamanca, en Alcalá de Henares, en la Biblioteca Valenciana de donde saco la historia de México. Hay mucho trabajo de hemeroteca. He contactado con familiares que me han cedido fotos. Al nieto de Montes le envié el relato del cine. El capítulo de Lora, que recorre 1.600 kilómetros hasta Menton para visitar la tumba de Blasco Ibáñez. La historia del Valencia ha sido bien escrita pero poco profunda. Se suman ladrillos con un patrón canónico pero a mí eso me deja con ganas de más. Con Miquel Nadal (que prologa el libro) hablé del Valencia de la Guerra Civil. No es sólo que no hubiera parón sino que muchos futbolistas sobreviven gracias al fútbol, al apoyo del presidente Rodríguez Tortajada.

Elija, ¿Cubells o Montes?

Cubells. Montes fue el primer espectáculo público en Algirós y Mestalla. Volcánico y valenciano. Pero Cubells es un pilar. Entra en el Valencia en 1919 y sale en 1928. Lo es todo. El primer niño que hace un saque de honor en Mestalla es el hijo de Cubells. Del 30 al 36 está en la secretaría técnica; luego está en la reordenación del equipo tras la incautación; tras la guerra es entrenador y luego secretario técnico. En el capítulo de Brasil ya tiene plenos poderes para irse a buscar a futbolistas -ficha a Walter-. Cuando muere en 1964 la ciudad queda desolada.

Dígame sus cinco personajes clave en la historia del Valencia.

Colina es el artífice del Valencia por encima de Casanova. Está desde el 28 al 56 y hace un club ganador. Vicente Peris entra como botones y sólo lo saca de Mestalla la muerte, modernizó al Valencia de Colina y mantuvo sus constantes vitales, su adiós es una tragedia para el club. Lahuerta decía en 'La balada del Bar Torino' (Drassana) que si Peris hubiera vivido nunca se hubiera bajado a Segunda. Me gusta pensar en Amadeo, que entra antes de la guerra y se va en el año 52 o 53. Es de Ruzafa, y cuando gana el primer título pide en Contreras que pare el autobús, baja y besa el suelo. Encarna los valores. Se fue injusto con él. Puchades, es el jugador con más repercusión, mejor centrocampista del Mundial de 1950. Un James Braddock, nunca se dejó tumbar. Creció en los arrozales y se mantuvo como un coloso. Claramunt aguanta al Valencia, tiene cantos de sirena y decide quedarse.

De la historia más tierna sólo habla de la final no celebrada de la Copa ante el Getafe.

El libro tenía 50 historias y espero que haya segunda publicación para contar esas historias más frescas. Por eso esta primera aproximación debía partir de los orígenes.

La historia de Kempes y el fútbol sala es de infinita tristeza. ¿Se porta mal el Valencia con sus mitos?

Muy triste. En el 28 despide a Cubells y Montes, cuando va afrontar su primera Liga. Cubells se lo toma bien pero Montes se cabrea y ficha por el Gimnástico. Quizá sólo se porta bien con Puchades, por Peris. Pero lo hizo mal con Kempes, Claramunt, Albelda, Mundo, Waldo... Refleja el tipo de sociedad que somos.

El Valencia FC como la refundación del Club Valencia de 1905.

Es consecuencia directa de. No soy la única persona que lo piensa. No puede ser que regateemos esa situación. El Club Valencia de 1905 es unos jugadores, pioneros del fútbol en la ciudad, unos colores blancos y es una voluntad de aglutinar al fútbol en la capital. Está Leonarte, que luego es presidente del Valencia FC en 1923 y hay personas que luego están muy vinculadas al club. Algirós pertenece a Hilario Miquel, que es el padre de dos antiguos jugadores del Club Valencia. Luego ese club desaparece porque no hay solares para jugar. En los años 10 aparece el Deportivo Español y muchos de sus jugadores tenían una vinculación con el Club Valencia. Y ese Deportivo Español creo que ya juega en Algirós. Y luego el Valencia FC de 1919 es consecuencia del Deportivo Español con un cambio de nombre. El Valencia intenta crear un club federación como dicen Felip Bens y García Nieves en su libro, con los mejores jugadores de la ciudad. Esta continuidad necesita documentos que lo pruebe y sosiego para analizarlos.

Va a poner a temblar los cimientos del fútbol valenciano.

Miquel Nadal ya lo contó en 'Amunt' pero ese melón lo vamos a abrir. El Valencia podría tener 112 años de historia.