Preguntas sin respuesta

Sabía Layhoon que esta Junta de Accionistas de 2016 no se iba a parecer a las anteriores. El gobierno de una entidad como el Valencia desgasta. Ayer, la presidenta junto con Kim Koh, Murthy y García Pitarch conversaba en el viaje a Vigo sobre lo ocurrido el viernes. Mientras, muchos de los accionistas trataban de extraer en frío las principales conclusiones. No fueron pocos los que se fueron a casa sin respuestas. Suele ocurrir.

¿Qué le debe el Valencia al agente Jorge Mendes?

Fue Antonio Sesé uno de los más incisivos y uno de los que más echó en falta réplicas a sus demandas. A Layhoon, que al principio de su etapa reconocía el papel de Mendes («un amigo»), le molesta ahora hablar del agente. «¿Estamos a la altura de nuestros competidores europeos? ¿A través de este canal -secretaría técnica-, cuántos fichajes se han realizado? ¿Qué le debe el Valencia a Mendes» Sí relató la presidenta someramente los motivos que llevaron a elegir a los entrenadores, que luego fueron destituidos. Sesé pidió que se creara un consejo consultivo y Layhoon no aclaró si este grupo ha quedado disuelto.

Los 428 millones que ha manejado Lim en la gestión

Juanma Romero no se quedó atrás de Sesé y aportó también datos, malestar y cuestiones que no se resolvieron. Habló Romero de los 428 millones que se han manejado desde la llegada de Lim y de los 80 millones de pérdidas en dos temporadas, para recordar que han vendido a los jugadores («nuestros») para fichar a los «suyos».

Mestalla se vacía de público, hay tres mil socios menos

Se encargó Layhoon de recordar a la gente la importancia que tiene para el equipo su apoyo. Pero fue una cuestión, la de la afición, que sí la escuchó en las intervenciones: «Mestalla se vacía de público, hay tres mil socios menos», se dijo en el atril.

¿No considera que tasaron la camiseta por encima?

Peter Draper, responsable comercial, aguantó impertérrito las críticas a su labor. La ausencia de patrocinador fue muy comentada. Layhoon habló de Turkish pero no dijo cuáles son las intenciones actuales. «¿No cree que tasaron la camiseta por encima del mercado? ¿Qué acciones tiene previsto el club par encontrar un sponsor principal?», planteó Sesé.

¿No cree que hay que fichar jugadores referentes?

La afición no está de acuerdo en la política de fichajes y eso quedó muy claro. Layhoon no aclaró luego si el Valencia tiene o no dinero para fichar en enero: «La cuestión es el fair play financiero. Todavía no lo hemos abordado, lo haremos dentro de un mes cuando el entrenador esté más asentado». Sanfélix fue ácido: «Nos prometieron 'Matas' y 'Falcaos' y vinieron 'Rodrigos' y 'Aderlanes'».

¿Suso tiene competencia directa para fichar?

Fue Salvador Gimeno el que apuntó directamente al peso que teóricamente debe tener el director deportivo actual y que siempre está en entredicho. «¿Tiene Suso competencia directa para fichar?»

¿Donde está el señor Lim? ¿Por qué no viene?

Siempre ha dicho Layhoon que ella habla en boca de Peter Lim. Pero los accionistas demandan que se presente el máximo accionista no sólo en Mestalla sino en las Asambleas. No dijo nada la presidenta .

¿Qué plan de negocio hay para devolver el capital?

En 2018 debe el Valencia empezar a amortizar el capital a los bancos. Layhoon habló tras la Junta de ello sin profundizar: «El plan no ha cambiado. Lo único que cambia es el tiempo. Lo más importante son los resultados deportivos.

Porchinos, algo secundario

Zorío sí se acordó de la situación de Porchinos. «Nos jugamos 140 millones». Layhoon fue parca: «Mientras llega, mejoramos Paterna».