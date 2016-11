Prandelli: «No me molesta que se hable de Cancelo, es un jugador muy bueno»

vigo. Tanto para entradas como para salidas, Cesare Prandelli no cambia un ápice su discurso respecto al mercado de invierno. Continuamente ha dado negativas el italiano cuando se le ha preguntado acerca de los refuerzos que pedirá para el segundo tramo de Liga, e igualmente 'pasó' de opinar sobre el interés del Barcelona en Joao Cancelo. Un leve movimiento de cabeza, la expresión similar al hastío y contestación de manual para referirse al futuro del lateral portugués.

«No me molesta que se hable sobre él. Es un jugador muy bueno. Estos temas los hablaremos con el club, pero hasta que no se abra el mercado no comentaré nada», explicó Prandelli. El interés del Barcelona, no obstante, obliga a estar muy alerta porque el conjunto azulgrana ha puesto sus ojos en Cancelo e incluso la cadena Cope informó de que el Barcelona ya ha iniciado las negociaciones con Jorge Mendes para llevar al jugador de Valencia al Camp Nou. Ni mucho menos quiso Prandelli, en la previa de un choque muy importante, entrar en ese juego. Se centró el italiano en definir futbolísticamente al portugués, de nuevo convocado por la absoluta de su país. «Cancelo es un futbolista importante, es un jugador joven de gran futuro. Se está formando todavía. Además, puede jugar adelante y atrás sin ningún problema», analizó el entrenador.

Según lo ensayado esta semana, Joao pasará de extremo a lateral para el duelo de Balaídos ya que Martín Montoya jugará como defensor en la derecha. «Tenemos opciones en esa posición y Montoya tiene, claro. Tenemos dos futbolistas como Gayà y Siqueira que han padecido problemas físicos», aclaró Prandelli, que sí incluyó al brasileño en la lista.

El tropiezo frente al Deportivo de la Coruña, asegura el italiano, no ha logrado minar la moral de la plantilla valencianista. «Hemos trabajado muy bien durante la semana y estamos listos tanto táctica como físicamente», apuntó el técnico, «convencido» de que el Valencia está preparado para llevarse los tres puntos de Balaídos esta misma tarde.

Desde luego de tiempo sí ha disfrutado Prandelli para desnudar al Celta: ayer programó una sesión de vídeo que se prolongó durante 45 minutos. «Hemos visto vídeos, hablado y preparado el partido desde el punto de vista táctico y de juego. Tenemos que ir a ganar», definió. También tiene claro el entrenador del Valencia en qué se puede meter mano para elevar el nivel que el equipo blanquinegro ofreció en Riazor. «Debemos mejorar como concepto de equipo. Es obvio. No podemos tardar tanto tiempo en corregir una adversidad. El tiempo corre a favor de nuestro adversario. Hay que tener la capacidad de cambiar rápidamente tras la adversidad», subrayó Prandelli hasta en dos ocasiones. Al rival de esta tarde, el italiano lo elogió por su «agresividad y dinamismo». «Es un partido muy difícil», dijo resoplando antes de detallar las virtudes del equipo de Berizzo: «Es un equipo muy bien organizado y con buenos atacantes. Es agresivo y dinámico, será difícil ganar».

Por último, Prandelli avanzó que va a mantener su política de rotaciones en la portería. Con Alves como indiscutible titular, Mat Ryan y Jaume irán alternándose en las convocatorias: «Voy a mantener esta política porque tengo tres porteros muy buenos y sí, de momento voy a seguir así».

El día de ayer no fue uno más para Carlos Soler. El canterano se preparaba en casa para jugar por la tarde con el Mestalla (17 horas, frente al Sabadell), cuando recibió una llamada que le advertía del nuevo rumbo: se marchaba a Vigo con el primer equipo. Para Soler supuso una sorpresa ya que no se había ejercitado a las órdenes de Prandelli. La baja de última hora de Bakkali provocó que el italiano alistara a Carlos Soler, que hoy en principio esperará su turno en el banquillo.