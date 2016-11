Galicia y los dos pasos atrás

bueno otra temporada para olvidar solo falta nos faltan 29 jornadas haciendo el ridiculo al equipo . y al vereno que viene mas de lo de siempre que si viene este el otro y aqui no viene nadie que tenga renombre no quieren hacer el ridiculo como estos que hay hoy en el equipo

Si el sr. Lim lo que hace es vender jugadores "per a guanyar diners", como va a comprar? Lo que falta es ver si cuando ya no vea posibilidad de negocio se larga y lo deja todo a tres por uno como en Carrefour.

Qué vergüenza de equipo, resulta una vez más un Celta con cinco lesionados y despues de jugar el jueves liga europea y con un gol en contra le pone todas las ganas del mundo y supera a este Valencia que es una vergüenza de equipo. Aquí nadie pide responsabilidades al director deportivo que no ha sabido hacer un equipo equilibrado y ha gastado el dinero que tenía para mejorar el equipo. Pero García Pitarch sigue sin buscar alternativas y si la dirección del Valencia no se las da , que coja y haga las maletas si se siente engañado por su jefa

Buenos dias soy vuestro tiru autentico . la mentira y la catastofe sigue y seguira . la venta , compra , lim y su proyecto todo esto una autentica mentira .la asamblea a sido lamentable y solo a demostrado y a confirmado que no tienen ni idea , que no se van a quedar y que no hay proyecto .

con todo esto no hay campo nuevo y no lo habra , no hay equipo tecnico y no lo habra y no hay equipo no lo habra .

el desastre es total .

estamos muy cerca de la salida de lim que a visto el enorme error de invertir en el valencia . no habra un jugador mas y no habra grandes inversiones . el salvo y compania lo enganaron como un chino y mas .

gracias lim , gracias Martinez , gracias salvo gracias julio insa .

lo peor no a llegado a nuestro valencia , palabra de vuestro tiru ,