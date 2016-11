Tiroteo por el fracaso

valencia. Layhoon empieza a sentir el hierro candente del valencianismo. No es la primera vez que la presidenta se maneja en un ambiente complicado pero sí se puede determinar que para Meriton la de ayer fue la primera junta de accionistas con un tiroteo constante en un tema tan sensible para la grada como el rendimiento deportivo, no sólo por los fracasos del equipo sino por el carrusel de entrenadores y hasta por la forma en que se ha gestionado la reciente polémica con el Barcelona. Si creía Layhoon que el tema de Jorge Mendes estaba enterrado se quedó con las ganas. A la afición le duele tanto la mala racha que realizó y lleva este año el equipo que el agente portugués volvió a estar presente como uno de los orígenes de estos males. Por eso salieron a relucir las inversiones que ha realizado el club en cuanto a fichajes. Fue el exconsejero Antonio Sesé quien lideró en ese sentido la voz de los descontentos. Quizás, sin saberlo, el que fuera en su momento directivo en la etapa de Manuel Llorente, se situó en la primera fila de un movimiento que puede formarse de seguir el Valencia dando tumbos en la Liga.

Formularía Sesé una batería de preguntas a Layhoon. «¿Estamos a la altura de nuestros competidores europeos? ¿A través de la secretaría técnica, cuantos fichajes se han realizado? Encontramos un denominador común: Jorge Mendes. Ha participado en 16 operaciones con un volumen de 166,3 millones de euros, que representa el 80% de todo el montante de operaciones. Además, los representantes se llevan un porcentaje de la ficha de jugadores. Un total de 136 millones ha gestionado Mendes en salarios», decía Sesé, ácido también, como muchos, con la ausencia del patrocinador principal en la camiseta (la figura de Peter Draper fue zarandeada en bastantes discursos).

En una intervención posterior, Sesé cuestionó el fichaje de Guilherme Siqueira y quiso saber si la destitución de Juan Albors (exjefe de los servicios médicos del Valencia) se debía a un informe negativo hacia el fichaje del lateral brasileño. Layhoon lo negó.

Voces como la de José Benet (socio número uno) y Héctor Villalba trataron de alguna forma de igualar con su apoyo el cariz que estaba adquiriendo el evento. El expresidente Jaime Ortí dio la sensación de que también iba a dar un empujón a Meriton pero al final dio una recomendación-pellizco: «El peligro es que no nos respeta nadie. Si no luchamos como un equipo grande, cada vez seremos más pequeños. Y caeremos en la torpeza de ser un equipo vulgar». Se uniría a este escudo de defensa Fernando Giner, representante de la Asociación de futbolistas y que nunca hasta ayer había tomado la palabra: «Estos señores -señalando al consejo- no tienen la culpa de la venta del Valencia. Han venido a ayudarnos. Dejémonos de preguntarnos por qué estamos así. Siempre estamos volviendo atrás. Nos gustaría que cuando llegue el momento de vender las acciones, lo hagan primero a los valencianistas».

De poco le había servido a Layhoon admitir en su discurso inicial el reconocimiento de los patinazos cometidos. «No repetiremos la misma temporada otra vez». Hasta Vicente Vallés, del Pequeño Accionista, impactado también por el anuncio de que no se construirá el nuevo Mestalla para 2019, afirmó: «Si no toman medidas tendremos un futuro bastante negro».

Juanma Romero, además de la de Miguel Zorío (aplaudido y no pitado como en la anterior junta), fue otra de las voces que se escucharon con más interés en Feria Valencia. «No han cumplido los compromisos que hicieron. Desde que están gestionando, han movido 428 millones de euros por traspasos de futbolistas», aseguró.