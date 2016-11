De 'Xe quin fum' al criado de Falcon Crest

Tantas horas de Asamblea siempre dan para un buen puñado de anécdotas. No fue una junta ácida como las que se vivieron en épocas anteriores pero sí hubo un altísimo porcentaje de descontento. Aún así, no sólo se habló de fútbol, el cine fue otra de las referencias que a lo largo de la tarde-noche salieron a relucir. Fue Ríos Capapé, uno de los accionistas que siempre suelen preparar bastante sus intervenciones, el primero en comparar la presencia de los asiáticos de la mesa presidencial («con mirada distraída» y con sus «trajes caros») con el mayordomo de Falcon Crest. Si estuvo o no acertado y si llegó a molestar a la mesa es algo que se desconoce porque la verdad es que no se apreció ni una sola reacción por parte de los directivos.

Más tarde saldría al atril Miguel Zorío, que recurrió a un clásico del cine español: Bienvenido Mister Marshall, para trasladar la situación a la que considera se vive en el Valencia desde la llegada de Peter Lim.

Por supuesto, la ausencia del máximo accionista fue recordada por muchos de los asistentes. La afición quiere ver no sólo en el Mestalla al dueño del club sino también en la junta. «Que nos dedique al menos una tarde de las 365 del año», se llegó a decir, algo que también afectó en su momento a los directivos de la mesa, a quienes se invitó a hablar en la próxima Junta al menos «cinco minutos cada uno», con el fin de que explicaran qué es lo que han hecho por el Valencia. Emulando a Lim, pero excusándose por motivos de salud, tampoco acudieron Ser Miang Ng y See Hiang Chang.

En primera fila de butacas estaban los nuevos: Auxiliadora Borja («muy guapa, por cierto», le dijo Dani Roberto), Juan Sol (el más aplaudido) y Anil Murthy. Los tres saludaron a los asistentes. No lo hizo, aunque su presencia no pasó desapercibida, García Pitarch. No es habitual ver un director deportivo en un acto de esta índole. Suso aguantó las críticas sin inmutarse.

Y como no podía ser de otra manera, repitieron alguno de los habituales en los últimos años. Hay juntas que pasarán a la historia como la del «bont vent y barca nova», pero quizás la de ayer vino marcada por el nuevo nombre que se le atribuyó a un directivo (sin determinar): «Xe quin fum fa». Su autor, Ramón Nácher, más conocido como 'El Xato'.

A la gente, situaciones así le sirvieron para relajar la tensión. Eso sí, conforme fueron pasando las horas fue disminuyendo de manera palpable el aforo. Algunos comían uno de los bocadillos que repartió el club y otros, simplemente, se largaron a casa. Se empezó a votar a las diez de la noche y eso pasa factura.

Se veía venir que la cosa no iba a ser corta, aunque algunos empleados del Valencia recordaban que la última a las diez de la noche ya estaba todo prácticamente finiquitado. Se equivocaron esta vez. La cosa se estiró. Antonio Sesé llegó a asustar con leer los siete folios que llevaba. Optó por la versión corta. Lo agradecieron todos, sobre todo el hombre encargado de la megafonía. Subió a corregir la posición del micro infinidad de veces.