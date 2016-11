Puente aéreo de Mestalla a Balaídos

Balaídos se convirtió en el destino natural de una legión de jugadores con pasado valencianista. Algunos de ellos fueron compañeros en el vestuario de Mestalla. Otros no llegaron a coincidir, pero todos juntos potenciaron al Celta y lo elevaron al máximo hasta convertirlo en el principal rival del Valencia a la hora de entrar por vez primera en la Liga de Campeones. Hubo que esperar hasta la última jornada de aquel ejercicio para saber quién conseguía el objetivo. Todo estaba a favor de los gallegos pero, finalmente, la clasificación la obtuvo el conjunto que dirigía Claudio Ranieri. El desenlace apoteósico de la temporada 98-99 fue el preludio de un ciclo glorioso para el valencianismo.

La mitad de la alineación habitual de los celestes tenía pasado valencianista. El defensa argentino Fernando Cáceres, el centrocampista brasileño Mazinho, el mediapunta ruso Karpin y dos delanteros, el búlgaro Lubo Penev y el 'Romario' de Aldaia, Juan Sánchez. Bajo la batuta de Víctor Fernández, aquel conjunto empezó a carburar y a competir sin complejos. Con otros jugadores de la talla de Mostovoi, Makelele o Michel Salgado, los vigueses se convirtieron en la revelación del fútbol español. Además de plantarle cara a los más poderosos -ganaron en el Santiago Bernabéu y empataron en el Camp Nou- lucieron su juego en Europa y fueron capaces de eliminar al Liverpool en la Copa de la UEFA. En cierta manera, vengaron al Valencia que había sido eliminado por los de Anfield en la ronda anterior del torneo por el valor doble de los goles fuera de casa, 0-0 en Inglaterra y 2-2 en Mestalla. El Celta se impuso con total autoridad al club británico en los dos encuentros: 3-1 en casa y 0-1 fuera.

La lucha entre el Valencia y el Celta deparó una singularidad que proporcionó más emoción cuando ambos equipos llegaron muy igualados a la recta final del campeonato. Sus duelos directos habían finalizado con idéntico resultado: empate a dos, un marcador poco habitual. En Balaídos, en el choque de la primera vuelta, marcaron dos rumanos para los valencianistas: Popescu e Ilie. Los tantos locales fueron obra de Mostovoi y de Juan Sánchez. En la segunda vuelta, cuando se vieron las caras en Mestalla se repitió la historia. Al igual que en Vigo, el Valencia se adelantó en el marcador con un gol madrugador de Vlaovic. Pero el Celta fue capaz de remontar gracias a dos integrantes de la legión de exvalencianistas: Valery Karpin hizo el empate y Juan Sánchez marcó el gol que ponía por delante a los visitantes a dos minutos para el final. El desánimo cundió en Mestalla porque aquel duelo directo podía dictar sentencia definitiva. En la clasificación la diferencia entre ambos contendientes era de dos puntos que podía aumentar a cinco más el 'goal average' cuando solo faltaban siete jornadas por disputarse.

Sin embargo, en la última jugada llegó el empate providencial gracias a una genialidad de Farinós. El centrocampista sorprendió en una falta al portero Dutruel que no esperaba el lanzamiento con parábola al primer palo. Mestalla explotó de júbilo y el Valencia se salvó de milagro. Las jornadas restantes transcurrieron con enorme emoción, el codo a codo se mantenía y a falta de cinco partidos los valencianistas se pusieron un punto por delante gracias a su triunfo en El Helmántico y a la derrota céltica en el campo del Espanyol. Pero los periquitos vencieron en Mestalla una semana después y empeoró el panorama. Cinco equipos, separados por tres puntos, peleaban por tres plazas de Champions. Una derrota del Valencia por 3-2 en Tenerife en la penúltima jornada parecía descabalgar a los de Ranieri. Pero no todo estaba perdido.

El Mallorca de Héctor Cúper visitaba Mestalla en el último partido con los deberes hechos. Se había metido en la Liga de Campeones y su entrenador ya estaba comprometido con el Valencia para la siguiente campaña. El Real Madrid y el Deportivo se jugaban otra plaza en el Bernabéu. Los locales obtuvieron el triunfo con claridad y los de Riazor quedaron fuera de combate. Por su parte el Celta jugaba en casa con el Atlético de Madrid. Un triunfo les garantizaba matemáticamente el éxito. El Celta no había perdido ni un solo partido en Liga como local y los colchoneros, perdidos en la zona baja de la clasificación, no tenían ningún objetivo aquel día. Al Valencia solo le valía la victoria en casa ante los baleares y que los celestes, con dos puntos más en la tabla, no ganaran. La diferencia general de goles era favorable a los valencianistas si acababan empatados a puntos.

Mestalla empezó a creer pronto en que iba a ser una tarde propicia. A los nueve minutos, Solari marcó para el Atlético de Madrid. El gol fue celebrado como propio, casi tanto como los conseguidos por Marcelino en propia puerta, Mendieta e Ilie. La fiesta estaba servida. El Valencia se clasificaba por primera vez en su historia para la Liga de Campeones. Al acabar la temporada, Juan Sánchez regresó al Valencia donde permaneció cinco temporadas mientras que Juanfran hizo el camino a la inversa y se unió a la disciplina céltica donde causaron baja Penev y Mazinho.