Prandelli: «Es obvio que debemos mejorar como concepto de equipo»

Cesare Prandelli, entrenador del Valencia, aseguró hoy, durante la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Celta de Vigo, que su equipo debe cambiar su imagen tras el empate contra el Deportivo de La Coruña. "Debemos mejorar como concepto de equipo. Es obvio. No podemos tardar tanto tiempo en corregir una adversidad. El tiempo corre a favor de nuestro adversario. Hay que tener la capacidad de cambiar rápidamente tras la adversidad", dijo.

Tras esta declaración, Parndelli añadió que está "bien de ánimo" al igual que en el aspecto físico e tras haber trabajado "muy bien" durante la semana. "Estoy convencido de que mañana estaremos listos para el partido", indicó el técnico italiano, quien admitió que el equipo debe ir a por el triunfo.

"Hemos visto vídeos, hablado y preparado el partido desde el punto de vista táctico y de juego. Tenemos que ir a ganar", insistió Prandelli, que valoró la presencia de Martín Montoya para ocupar el lateral izquierdo ante la baja de José Luis Gayà.

Respecto al Celta, dijo que es un equipo que está "muy bien organizado, agresivo y dinámico" y que será un encuentro "muy difícil de afrontar" al jugar en el estadio de Balaídos.

El entrenador transalpino no entró en detalle sobre el interés del Barcelona en fichar al internacional portugués Joao Cancelo en el mercado de invierno: "No me molesta que se hable sobre él. Es un jugador muy bueno. Hasta que no se abra el mercado no comentaré nada".

"Cancelo es un jugador importante, es un jugador joven de gran futuro. Se está formando todavía. Además, puede jugar adelante y atrás sin ningún problema", concluyó.