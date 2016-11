Gayà no llega a Balaídos

José Luis Gayà no estará en Balaídos. Finalmente y pesar de que el zurdo se ha exprimido en los últimos días para llegar listo al duelo ante el Celta, Cesare Prandelli no podrá contar con el de Pedreguer, que en principio será sustituido en el once por Martín Montoya. Con 20 jugadores disponibles, el técnico tendrá que hacer dos descartes (un portero, un futbolista de campo), para el choque de mañana en Vigo.

El último entrenamiento del Valencia antes de desplazarse a Galicia ha empezado con la felicitación de técnicos y jugadores a Jaume Domènech. El de Almenara cumple hoy 26 años y el mejor regalo sería estar incluido en la lista. Cabe recordar que Jaume se quedó fuera de la convocatoria en el último partido contra el Deportivo. Zakaria Bakkali se ha tenido que retirar del entrenamiento antes de que este finalizara.