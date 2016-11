La Unión Europea hace públicas sus razones para sancionar al Valencia CF

La comisión de la Competencia de la Unión Europea ha hecho pública hoy la decisión sobre la ayuda estatal al Valencia CF, Hércules y Elche. En total, Bruselas mandata al Reino de España a que recupere más de 30 millones de euros que concedió a través del IVF a los clubes de fútbol de la Comunitat. La resolución, firmada el 4 de julio, se ha hecho pública un día antes de que venza el plazo para que el Valencia pague los 20,3 millones de euros más 3 millones en intereses que le reclama Bruselas por los intereses del aval concedido por el IVF para soportar un préstamo de 75 millones concedido por Bankia.

En la resolución se incluyen todos los argumentos aportados por el propio club, la Generalitat y la Liga de Fútbol Profesional para que Bruselas estime que en ningún caso el dinero aportado sea considerado como ayuda de Estado. La comisión de la Competencia, dirigida por la danesa Vestager, desestima todos los puntos esgrimidos por los distintos actores.

La comisión de la Competencia rechaza el argumento de que el plan de viabilidad del Valencia era suficiente argumento para poder devolver el dinero prestado. Bruselas estima que los resultados financieros previstos en el plan "no alcanzaba un nivel que pudiera considerarse adecuado para la recuperación de la viabilidad a largo plazo del Valencia". Además, la venta de jugadores, que el club esgrimió como una medida para demostrar que estaba en igualdad de condiciones para competir con otros clubes, Bruselas apunta que se realizó "para permitir la recuperación del Valencia, por lo que en ningún caso ofrecen beneficios para los competidores del club".

Además, el club de Mestalla consideró que en la ampliación de capital el pequeño accionista suscribió 18,8 millones de euros, "unas participaciones privadas que correspondían al 20% del total de los costes de reestructuración, por lo que no son suficientes para ser aceptadas como contribución propia". Además, la Comisión insiste en que aunque el aval era para la Fundación el beneficiario último fue el Valencia, al igual que el Elche y el Hércules.

En la resolución hecha pública hoy aunque firmada el 4 de julio no figura toda la batalla legal iniciada por el club para no pagar los 23,3 millones y tratar de reducir la cantidad de intereses. Una lucha que ha derivado en la petición de la suspensión cautelar del pago. Una decisión que cuenta con el respaldo del Consell, que no acusará al Valencia de moroso hasta que se conozca la resolución de la cautelar, como ha publicado hoy LAS PROVINCIAS y ha ratificado Mónica Oltra en el pleno del Consell.