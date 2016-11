La ciudad deportiva será legal 24 años después

La ciudad deportiva del Valencia en Paterna, tal y como está concebida actualmente, se levanta desde 1992 en suelo no urbanizable. El club ha dado el paso para regularizar una situación anómala desde hace 24 años y ha pedido al Ayuntamiento la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana con el fin de continuar de forma legal su actividad sobre una superficie de dotacional deportiva. La petición del club de Mestalla al Consistorio que preside el socialista Juan Antonio Sagredo se entiende como un gesto de permanencia en el municipio.

El área que en estos momentos ocupa la ciudad deportiva del Valencia es de 138.347 metros cuadrados y la idea es ampliar en un futuro con usos compatibles con las actuales instalaciones. Entre el abanico de propuestas que implicaría la aprobación de la modificación del PGOU estaría la construcción de un hospedaje para futbolistas, tiendas, cafetería, gimnasio y oficinas. Uno de los viejos deseos del club es levantar una residencia para futbolistas de la escuela. De hecho, a lo largo de los últimos meses se han mirado varios edificios y solares colindantes a las actuales instalaciones aunque se han descartado por su alto coste. «La voluntad del equipo de gobierno es colaborar con el Valencia, regularizar su situación y ayudarle a que crezca deportivamente», señaló ayer el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que compareció junto al concejal de Deportes, Carles Martí.

La voluntad de Paterna es que el club de Mestalla mantenga su base de operaciones en el municipio. Una disposición que también persigue el objetivo de que el Valencia no se traslade al paraje de Porxinos en Riba-roja de Túria, donde la entidad ha dibujado sobre plano un nuevo Plan de Actuación Integrada (PAI) que no se ve con buenos ojos ni en el Ayuntamiento que preside Robert Raga ni en la conselleria de Medio Ambiente, que ha solicitado 17 informes para sustentar una hipotética declaración de impacto ambiental negativa. El Supremo ya ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de suspender el primer PAI. El Valencia, para cubrirse las espaldas, recama a Riba-roja 25 millones de euros en el caso de que el segundo PAI no salga adelante, una cantidad que el municipio no está dispuesto a pagar y que piensa pleitear hasta sus últimas consecuencias.

Entre las propuestas que ha registrado el Valencia en el Ayuntamiento está aumentar la edificabilidad -las fachadas pueden tener un máximo de 15 metros sin obligación de número de plantas y un índice del 0,25%-. «La política que propone el Valencia de aumentar la edificabilidad para dedicarla a uso deportivo está en consonancia con las políticas de desarrollo territorial y urbanístico sostenible y responsable del gobierno de Paterna», al tiempo que Sagredo manifestó su satisfacción por el hecho de que el Valencia apueste claramente por Paterna y siga arraigado y relacionado con el municipio».

Además, en la propuesta que registró el Valencia el pasado miércoles y a la que ha tenido acceso este periódico se defiende que en ninguno de los casos las actuaciones urbanísticas previstas significarán un impacto ambiental en una zona que ya está urbanizada. De hecho, la única vivienda que se permie es para una sola persona o almacenes para los encargados del materia. En ningún caso se permite un espacio comercial más allá de alguna tienda del club.