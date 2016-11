El Valencia CF confía en que la Generalitat no exija el pago de los 23,3 millones

El Valencia CF espera que la Generalitat convierte en acción las buenas palabras transmitidas en las últimas reuniones para tratar de salvar el pago de 23,3 millones de euros a Bruselas por las ayudas ilegales al fútbol. La administración valenciana se comprometió a trasladar a la Unión Europea un informe jurídico de apoyo a los argumentos del club para pedir la cautelar del abono aunque el paso definitivo será si el Gobierno valenciano no informa a Competencia de que el club no está en mora con la Generalitat a partir del 6 de noviembre, que es el día que vence el plazo para pagar una cantidad que el club asegura que no tiene. "No tenemos 24 millones para pagar", señaló el consejero ejecutivo propuesto, Anil Murthy.

El club asegura que ha recibido una notificación de la Unión Europea en el que admite a trámite la petición de la cautelar y confía que la postura de la Generalitat vaya en esa dirección. El club espera que en un plazo de tres semanas o un mes se conozca la decisión definitiva de Bruselas. Con esta actuación, el Valencia busca ganar tiempo.