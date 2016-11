Gayà apura sus opciones para alistarse en Balaídos

Gayà quiere llegar a Balaídos. El de Pedreguer intenta cumplir los plazos más optimistas para volver a ayudar a su equipo lo más pronto posible. Ayer, el lateral se probó en la 'jaula' de la ciudad deportiva con Jordi Sorlí, uno de los recuperadores del Valencia quien le sometió a unos exigentes ejercicios físicos con contacto de balón.

Este aumento de carga de trabajo servirá para ver si finalmente Gayà está a punto para el próximo encuentro de Liga. El futbolista blanquinegro sintió un pinchazo en la parte interior del muslo derecho durante el partido en Mestalla contra el Barcelona y dos semanas después espera volver a vestirse de corto. Si las sensaciones positivas continúan, podría regresar al grupo mañana o el sábado en la última sesión preparatoria de la semana.

Ayer, mientras chutaba el balón se tocaba la zona para comprobar el dolor, pero puede tomárselo con calma ya que Prandelli no tiene prisa y su intención es que se recupere al cien por cien para evitar una recaída. Quizás, al técnico le tranquilice que el recambio natural de Gayà, Siqueira, esté trabajando junto a sus compañeros durante los últimos entrenamientos por lo que podría jugar sus primeros minutos esta temporada.

El regreso del brasileño supondrá, en teoría, un alivio para el entrenador ya que desde la lesión de Gayà ha optado por reubicar a Abdennour en el lateral izquierdo, algo que no ha resultado todo lo positivo que se esperaba ni durante los minutos que jugó en Barcelona ni ante el Deportivo. Si fuera así, para el choque ante el Celta sólo causaría baja Pérez, por sanción.

El de Pedreguer fue el único futbolista de campo que trabajó en el exterior, el resto arrancó la jornada con una sesión de vídeo que duró alrededor de una hora y en el que se analizaron los errores cometidos en un partido que no gustó nada a Prandelli además de estudiar al próximo rival, el Celta. Posteriormente, se ejercitaron en el gimnasio. Mientras el equipo volvía al trabajo en una semana en la que no descansarán ningún día, el director deportivo del Valencia acudía a Paterna. Eran sobre las 11:30 horas y allí estuvo hasta bien entrada la tarde. No estuvo solo, ya que a mediodía apareció Layhoon Can y ambos han estado con Prandelli. No es raro ver a los mandatarios, ya que siempre que la presidenta ejecutiva del club está en la ciudad aprovecha para ir a Paterna.