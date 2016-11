El retorno de Prandelli a la casilla de salida

VALENCIA. Pasan ya unos minutos de la medianoche del lunes. Aeropuerto de A Coruña, en el municipio de Culleredo. Se retrasa algunos minutos el acceso al avión que sacará al Valencia de tierras gallegas después de que el Dépor -que luchaba por salir del descenso- le sacara durante muchos minutos los colores al equipo de Prandelli. A los futbolistas, con toda la prisa del mundo por escabullirse de todas las miradas, no les queda otro remedio que buscar asiento a la espera de la llamada por megafonía. Ocupan cuatro filas de butacas y la imagen es de lo más significativa: casi todos están con la cabeza agachada mientras a apenas un par de metros Prandelli, uno de sus ayudantes y García Pitarch comparten confidencias. Para el italiano, este partido va a tener un significado especial porque es de los tres que ha dirigido el que le ha devuelto a la casilla de salida, algo por lo que antes ya pasaron en diferentes momentos y casi con los mismos protagonistas los Ayestarán, Neville y Nuno.

Con Prandelli se ganó con cierta apariencia en Gijón, se cayó injustamente dando la cara contra el Barça y se ha empatado en A Coruña sin saber muy bien cómo ni por qué. En las pocas semanas que lleva el italiano aquí, siempre ha mostrado una cara amable y educada. Es Prandelli, por ejemplo, de los que saludan por iniciativa propia al personal que a pie de pista cuida del mantenimiento del avión. Lo que no se sabía hasta el lunes por la noche es cómo reaccionaría en situaciones adversas. En la sala de prensa de Riazor se vio una versión diferente. No es como aquella rueda de prensa de Djukic que, al segundo partido de Liga (tras perder 3-1 en Montjuic), desgarró a sus jugadores (ya no se atrevió a hacerlo más veces), pero es la primera ocasión en la que el nuevo entrenador del Valencia redirige la atención hacia sus futbolistas. «No hemos hecho lo que teníamos previsto», llegó a decir.

Camino ya de cumplirse el primer tercio de la temporada, el Valencia se encuentra en a seis puntos de los puestos de la Europa League y a uno tan solo del descenso. Uno de los problemas que el año pasado más daño hizo fue el argumento de que ese vestuario no estaba preparado para luchar por situaciones tan desagradables como la del descenso. Y este se ve que tampoco. Saben en el Valencia que hay que llegar vivos como sea al mercado de invierno y que, si se ha podido aliviar de alguna forma la multa de la UE, allí algo habrá que hacer.

Se percibe una involución: se defiende cada vez peor y se tienen menos remates

Prandelli anunció en su primer día de trabajo que necesitaría tiempo (habló de varios meses) para que el Valencia pudiera estar a la altura de lo que él espera, el problema es que la situación es más agónica de lo que podía esperar el italiano y el margen precisamente es cada vez más incómodo.

El pasó atrás que admitía el entrenador es sencillamente porque el Valencia se puso durante muchos minutos a defender peor y, por si no tenía bastante, a rematar cada vez menos. En Balaídos, el Valencia pone en juego una despedida apacible o amarga antes del parón.