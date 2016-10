El día que no jugó ningún valenciano

Se interrumpe la música de Riazor para anunciar por la megafonía el once visitante: «¡Y por parte del Valencia juegan: un brasileño, un catalán, un argentino, un francés...». No fue así, no. Pero podría haberlo sido. El Valencia volvió a disputar anoche un partido oficial sin la participación de ningún futbolista nacido en la Comunitat, ni en el once ni tan siquiera en el banquillo. Con Alcácer peleándose con el gol con el escudo del Barça en su pecho, con Gayà renqueante en la enfermería de Paterna y con Jaume sentado en la grada (fue el descarte de Prandelli), el equipo blanquinegro tuvo de todo en el campo menos gente de la tierra. No es que el Valencia quiera ser como el Athletic, pero eso siempre es algo que suele tocar la fibra a muchos aficionados. Cuatro españoles en el once. Lo curioso es que había más futbolistas valencianos en el Deportivo que en el rival porque en las filas gallegas estaba Albentosa (Alzira) y Carles Gil (Valencia).

La circunstancia, tal y como está estructurado hoy en día el fútbol, puede quedar encuadrada como una mera anécdota, pero a cuatro días de una Junta de Accionistas, tampoco conviene dejar de lado este tipo de aspectos, algo que a buen puñado de la afición sí al menos les resulta chocante. Hacía catorce meses que no se daba este hecho en un partido liguero. Hay que rebobinar hasta la primera jornada de Liga de la campaña 2015-16, en el Rayo-Valencia, para encontrar una alineación y el posterior desarrollo del juego sin gente nacida en alguna de las tres provincias valencianas. Aquel 22 de agosto de 2015, Nuno alineó a Ryan, Cancelo, Vezo, Mustafi, Orban, Danilo, Javi Fuego, De Paul (Rodrigo, 72'), Santi Mina (Barragán, 68'), Piatti (Bakkali, 60') y Negredo. Se empató (0-0) y Alcácer lo vio desde el banquillo, Jaume desde la grada (fue, como ayer, descartado a última hora) y Gayà desde su casa porque estaba sancionado.

Han pasado desde entonces 435 días, y casi treinta años de aquella época en la que se podía hacer una alineación exclusivamente con futbolistas valencianos. Fueron aquellos, los tiempos de Segunda (1986-87) con Di Stéfano de entrenador y Arturo Tuzón de presidente, cuando no hubo otro remedio que mirar hacia la casa. Coincidieron entonces los Sempere, Arias, Giner, Voro, Revert, Subirats, Ferrando, Fernando, Sixto, Fenoll y Alcañiz, con los que bien se podría componer un once de cierto nivel para las aspiraciones de entonces. Hasta se podía recurrir a los Juárez y Cotino para la suplencia. ¿Envidia?.

Hoy en día, la prioridad del Valencia de Peter Lim es asentar un proyecto deportivo, que tras más de dos años de dominio del máximo accionista todavía busca su propia identidad. Pero es verdad que en los discursos que hace Layhoon ante los accionistas suele recurrir a los valores y a la aportación de la gente de la cantera. Anoche en Riazor no había tampoco ningún canterano en el once. Rafa Mir y los valencianos Carlos Soler y Lato representan por ahora el espíritu de las nuevas generaciones del Mestalla, en una aportación que en lo que se refiere a futbolistas de la Comunitat ha ido decreciendo en los últimos años. En la 2013-14, con más o menos presencia, se encontraban los Guaita, Jaume, Gayà, Bernat, Míchel, Alcácer, Salva Ruiz, Tendillo y Robert Ibáñez; en la anterior (2012-13) los Guaita, Gayà, Albelda, Pablo Hernández (se vendió al Swansea), Bernat, Salva, Soldado y Alcácer; mientras que en la 2003-04, por ejemplo, formaban parte de la plantilla los Palop, Garrido, David Navarro, Albelda, Vicente, Rufete y Sánchez.

Ahora, sólo Gayà y Jaume están bien asentados en la plantilla de Prandelli y únicamente el lateral es habitual en el once. Desde aquel 22 de agosto de 2015 de Vallecas, es verdad que se encuentran alineaciones en el campeonato de Liga sin jugadores de la tierra pero siempre había actuado alguno en la segunda parte. En Copa del Rey, en un Valencia-Granada de octavos (6-1-2016) se quedaron en el banquillo Jaume, Fran Villalba, Nacho Gil y Lato, mientras que Gayà estaba lesionado y Alcácer ni convocado. Lo de anoche se puede repetir este año.