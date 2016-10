Una defensa que sigue con goteras

La defensa del Valencia sigue siendo como una tubería que gotea, puesto que aunque no acabe reventando la cañería cuando el partido acaba en victoria... lo que parece claro como el agua es que cuando un equipo recibe de forma cansina goles en la inmensa mayoría de sus participaciones tiene muchas más posibilidades de que le toque el boleto de la derrota en la tómbola. Ayer, en Riazor, ocurrió con una claridad meridiana en el primer tiempo. Es cierto que tras la reanudación, el fontanero Prandelli logró cerrar algo la fuga. Tarde. El daño ya había anegado el piso. Otro error defensivo, uno más con un rival llegando desde segunda línea como si le fuera la vida en la carrera para tirarse en plancha a por el gol, costó dos puntos. Lo de casi siempre.

El dato de los goles en contra es escandalosamente escandaloso para el Valencia. En los primeros diez meses de 2016 el conjunto de Mestalla ha disputado 38 partidos, en 37 de ellos sus portero ha recogido al menos una pelota del fondo de la red. La excepción, esa aldea gala que resiste al asedio, sigue siendo lo ocurrido el 20 de abril frente al Eibar, con aquel 4-0 en Mestalla. Posiblemente, es la fecha y el resultado más repetido por los cronistas. Desde entonces, el equipo primero de Neville, luego de Ayestarán, de Voro y ahora de Prandelli busca acabar con una hemorragia que se ha convertido en un fenómeno inexplicable.

En A Coruña, el asedio del Dépor en los primeros minutos pilló a todo el sistema defensivo con el paso cambiado. No era el metraje que habían imaginado para el inicio de la película. Se notó en los gestos, los movimientos y los nervios. El conjunto gallego comenzó atacando por el mentón de Abdennour. Algo lógico, teniendo en cuenta que el tunecino volvió a vestirse con el disfraz improvisado de lateral izquierdo. Unos minutos antes, en el túnel de vestuarios, García Pitarch parecía intuir lo que iba a ocurrir en la puesta en escena del partido. El director deportivo le dio cariño al defensa, con varias palmadas en el pecho y en hombro que indicaban un 'aguanta como puedas lo que viene'.

La historia, eso sí, también se repitió por la banda de Montoya... y por el centro. Garay y Mangala no se salvaron de la quema. El argentino regaló un balón cerca de la frontal a Marlos en el minuto 43 que no se convirtió en gol porque el colombiano prefirió ensayar el tiro al plato. Fue el preludio de la rotura de la cañería. Un centro por la izquierda acabó con el gol de Emre, sin marca de Enzo Pérez o Suárez. Alves no fue el culpable, pero acumula el mayor dolor de cabeza de la estadística, ya que ha recibido goles en 25 de sus últimos 26 partidos en Liga.

Prandelli tendrá que mover alguna pieza de forma obligada en Vigo. El capitán volvió a ver una amarilla, es otra de las tradiciones que se mantienen, y se perderá el partido ante el Celta. Una baja que variará una de las líneas fetiche del italiano desde que cogió las riendas en Paterna. El debut de Cartabia esta temporada en Liga, precisamente en A Coruña, fue testimonial.