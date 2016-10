El Valencia CF sigue confundido

Después del subidón de adrenalina que siempre deja un partido como el de la semana pasada contra el Barça con todo lo que eso ha conllevado, que el Valencia se lleve un punto de Riazor a uno le puede dejar la sensación de ni frío ni calor. Es verdad que la teoría dice que el equipo que trata de armar Prandelli debe estar muy por encima del objetivo final de los gallegos, pero la realidad dice que están más igualados de lo que a la afición de Mestalla le gustaría. No fue el partido ideal para que, como aventuraba la presidenta, el Valencia empezara a marcar una nueva etapa. Por desgracia, la profundidad de la confusión de este equipo va a tener que solucionarse paso a paso. El puntito, por pírrico que pueda aparentar, fue desde luego un premio justo para lo que unos y otros hicieron sobre el estrenado césped.

Eso sí, para que no falte de nada, al Valencia le volvió a envolver la sombra de duda del árbitro. Con Undiano todavía rondando en la cabeza de muchos, a González González se le pasó por alto un detallito -irónicamente-, casi sin importancia. Unas manos de Fernando Navarro en los últimos instantes del partido dentro del área bien podían haber costado un penalti. Pero está claro que esta temporada, si al Valencia le tienen que pitar uno, va a ser en su contra. Lo contrario parece poco menos que misión imposible. Lo que a Abdennour le castigaron en Eibar esta vez fue un «¡sigan!». Los árbitros deben aclararse de una vez por todas y tener claro que al Valencia le están pasando una factura que nadie sabe muy bien a qué se debe.

ficha técnica 1 Deportivo Tyton; Juanfran (Navarro, min.85), Albentosa, Sidnei, Luisinho; Mosquera, Borges (Guilherme, min.76); Bruno Gama, Çolak, Marlos Moreno; y Florin Andone (Ryan Babel, min.79).

1 Valencia Diego Alves; Montoya, Garay, Mangala, Abdennour (Munir, min.53); Mario Suárez, Enzo Pérez (Medrán, min.68); Joao Cancelo, Parejo, Nani; y Rodrigo (Fede Cartabia, min.74). goles 1-0, min.45+2 : Çolak. 1-1, min.56: Rodrigo. árbitro José Luis González González, del colegio castellano-leonés. Mostró amarilla a Nani (min.34), Mangala (min.54), Garay (min.64), Enzo Pérez (min.65) y Montoya (min.92) del Valencia; y a Albentosa (min.60), del Deportivo. asistencia Partido de la décima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Riazor ante 23.602 aficionados, según el Deportivo.

Quedarse únicamente con este importante aspecto, el del penalti no señalado, para cicatrizar el daño que puede hacer sumar sólo la mitad del botín sería cometer un error demasiado facilón y que acabaría perjudicándole al propio Prandelli. Faena tenía el italiano por delante cuando llegó y trabajo sigue teniendo. El Valencia jugó a un gran nivel contra el Barcelona pero anoche volvió poco menos que a las andadas. Durante muchos minutos, demasiados si se tiene en cuenta las verdaderas aspiraciones que tienen este grupo de futbolistas, condenados por ahora a transitar en una zona sospechosa de la tabla. No se puede mantener un nivel tan discreto en 45 minutos, los primeros, y pretender resolverlo todo después cuando ya el marcador juega en tu contra. Lo ideal hubiese sido que el Valencia hubiera dado un golpe encima de la mesa para dejarle claro al Dépor quién era el que sabía cómo meterle el diente el partido. Lástima que no fue así.

Para empezar, lo de poner a Abdennour en la izquierda está bien cuando no hay otro remedio, pero plantear un tú a tú sabiendo el rival por dónde te puede meter la dentellada es darle demasiadas facilidades, por ejemplo, a Garitano, un entrenador acostumbrado ya a currar con su gente cuesta arriba. Salió bravo el cuadro gallego, con la movilidad necesaria, sin contemplaciones atrás y con un juego directo que puso en más apuros de los previstos a la defensa valenciana.

¿Y qué hacía mientras el Valencia? Pues dejarse llevar. Con una dificultad inquietante a la hora de sacar el balón desde atrás y sin saber quién debía sujetar a Çolak en sus acciones entre líneas, el partido fue virando hacia donde más le convenía a los locales. Mal asunto.

Por eso no extrañó nada en absoluto que al cuarto de hora Riazor ya cantara gol en un remate de Çolak que fue a estrellarse precisamente en el cuerpo de Diego Alves, con Mangala y Garay yéndose de manera incomprensible a tapar a Andone y dejando el fácil remate del mediapunta. No llegó ahí el 1-0 pero la jugada poco menos que se calcó media hora después para, esta vez sí, encontrar el agujero en la meta de Alves.

Hasta ese instante, una cosa hizo el Valencia. Fallar lo que no puede fallar delante. Y el problema es que hasta en tres ocasiones fue el mismo futbolista el desafortunado. Un 9 del Valencia está para enchufarla sí o sí. Se fichó a Munir para eso pero por ahora el que tiene ganado el favor del entrenador es Rodrigo. Hizo un gol, eso no se hay que discutírselo porque para eso está, pero se permitió el lujo de fallar otros tres. En el primero el auxiliar le pitó un fuera de juego que no era y la cosa no pasó a mayores, pero el delantero tiró fuera un fenomenal servicio de Parejo tras combinar con el siempre inteligente Nani. Las otras dos balas de fogueo llegaron en sendos contragolpes. El primero se lo sirvió Nani con un soberbio pase y el segundo Enzo. En los dos se coló Rodrigo entre los centrales y en ambos casos puso el punto de mira en la portería, pero en uno se le adelantó a la desesperada el meta y en el otro remató alto. Parejo se llevaba las manos a la cabeza. Más fácil parecía imposible.

fotogalería Garay despeja un balón. / EFE

Menos mal que todo se medio arregló tras el descanso. El Valencai se puso las pilas. Se modificaron de sitio las piezas y la cosa se igualó. En ese intercambio de intenciones, fueron los valencianistas los que en más situaciones dieron la sensación no sólo de que iban a empatar, sino de que incluso podían creer en la remontada. El gol a los diez minutos de este segundo tiempo de Rodrigo dio paso a un nuevo escenario. Al Deportivo ya le costó más quitarse de encima la presión, Parejo se mostraba más, Nani buscaba espacios por donde colarse y quién sabe si al final hasta la suerte iba a estar de cara. Pasaría Alves por algún apurillo pero el balón circuló mucho más por el campo gallego que por el valencianista, pero también es verdad que sin mucha precisión. Por eso hay que tomarse el punto como la pedrea, que al menos te evita meterte otra vez en un serio lío con la clasificación. El Valencia necesita aclararse.