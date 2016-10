Un baño para olvidar los enfados

valencia. No hay nada mejor que un baño de masas para quitarse de encima los enfados y para recargar en la medida de lo posible la moral y el buen rollo. En estos tiempos, ver un entrenamiento completo del Valencia -vayan bien o mal las cosas- se ha convertido en noticia porque cada vez hay más vallas y barreras que superar en la Ciudad Deportiva de Paterna. Casi tres mil aficionados dieron este domingo colorido a una sesión de trabajo que empezó y acabó igual, con intercambio de aplausos entre la grada y los profesionales. Hasta Enzo y Parejo, los capitanes, regalaron un buen puñado de camisetas a los aficionados. No hubo ni un solo pitido ni muestra de disconformidad por parte de los aficionados por la clasificación del equipo. Mayoría de público infantil y aplausos en cada gol. «Me gustó mucho el ambiente, porque había muchos niños, muchas familias. Para mí eso es el fútbol. También es importante entender rápido qué quiere la gente», confesaba después el entrenador, el primero en aplaudir a los congregados. Así pues, Prandelli consiguió con esta medida lo que buscaba. Dar colorido y naturalidad a una sesión de apenas una hora en la que no hubo opción de escudriñar cuáles son las verdaderas intenciones del italiano de cara al encuentro de esta noche.

Con Gayà fuera de combate y con Siqueira aún fuera de forma (no ha jugado ni un solo minuto todavía en lo que va de temporada y fue el único descartado ayer), si el Valencia cambia o no de sistema para sostener el agujero que tiene por la banda izquierda es algo que no ha quedado nada claro. Esta semana, Prandelli ha probado de todo, hasta defensa con tres centrales. Ayer, la única referencia que hizo al respecto fue cuando se le preguntó en la rueda de prensa y para recordar que quien actúe por ahí deberá «proteger a quien esté delante» y también «dar superioridad numérica al centro del campo». Lo más sencillo sería coger a Montoya y ponerlo en ese lado para retrasar a Cancelo. La otra opción tirar una defensa con tres por el centro y recomponer el resto de piezas. A Lato, que venía algo tocado, se le ha escapado la oportunidad de estrenarse con los grandes.

Llega el Valencia a esta cita del lunes envuelto en una extraña deriva después de lo que ocurrió contra el Barça, con todo lo que se ha hablado a posteriori. Pero el malestar parece que va por barrios porque hasta el Deportivo hizo un comunicado quejándose sobre el Comité Antiviolencia. Viene a decir el club gallego que no entiende las razones por las que es sancionado por la exhibición en la grada de una pancarta de los Riazor Blues que «no incorpora ningún tipo de símbolo ni logo de los recogidos en el catálogo elaborado por parte de LaLiga».

Pita González González, que fue quien la temporada pasada se equivocó al expulsar a la hora de partido a Orban en Eibar. De cualquier forma y al margen del árbitro, al Valencia le interesa centrarse de verdad en sus propios intereses porque la clasificación vuelve a encender la luz de emergencia.

No es que el Deportivo esté para echar cohetes, pero precisamente la situación del conjunto gallego hace que este partido adquiera si cabe una mayor importancia. El Dépor -que viene de encajar dos goleadas de manera consecutiva- está en plaza de descenso y solo un punto por detrás de los valencianistas.

Además, está el morbo de ver sobre el terreno de juego a jugadores como Sidnei y Mosquera, tentados en su momento por el Valencia y que decidieron en último caso seguir vinculados al equipo gallego, una situación que años atrás hubiera resultado totalmente impensable dado. En el bando blanquinegro, se da un caso algo parecido con Fede Cartabia, que ya estuvo cedido allí y donde quiso volver a última hora de mercado.