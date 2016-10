«Hay una desconexión importante entre Meriton y el valencianismo»

Antonio Sesé Roca nació hace 52 años en Granada. Se hizo del Valencia por su padre, que hacía sus pinitos de portero en Gúdar, a imagen y semejanza de Eizaguirre, un mito que defendió el arco en Mestalla. El empresario enseña con orgullo una foto de niño, vestido de blanco y con el escudo del Valencia cosido en el pecho. La familia arrimó el hombro cuando hubo que comprar acciones. Antonio Sesé entró en el consejo de administración -2012-13- y se marchó por diferencias con Manuel Llorente. Vive a caballo entre Valencia y Barcelona. Fue de los primeros en ir a buscar a Peter Lim. Lo hizo a través de Joan Laporta. Defendió la venta. Ahora transita decepcionado. El viernes el Valencia celebrará la junta anual de accionistas. Sesé va a hablar.

Meriton ha gozado de dos juntas anteriores cómodas. ¿Por qué pide ahora la palabra Antonio Sesé?

Llega un momento, y hablo como accionista, en el que una vez ha pasado el periodo de cortesía hay que analizar lo que ha hecho Meriton. Pedir explicaciones de forma constructiva pero con contundencia.

¿Cuántas acciones tiene?

A la familia nos deben quedar unas mil y pico. En su momento invertimos bastante. Fui a dos paquetes de aquellos que salieron a 50.000 euros. Después fuimos vendiendo.

¿Qué respuestas busca?

Lo que quiero es información. En el Valencia, con Meriton en la presidencia, aunque ya empezó a pasar un poco con Amadeo Salvo, hay oscurantismo. El club hay que abrirlo. Cuanto más abiertas estén las ventanas menos te van a poder criticar. No escondes nada. Desde que está Meriton hay poca información. Todos conocen la vinculación de Mendes con el Valencia y quiero saber qué ha pasado en los traspasos que ha intervenido. Quiero que Meriton se vea en la posición de contestar. También me tendrán que explicar por qué se rechazó una buena oferta de patrocinio de Turkish Airlines para internacionalizar la marca.

¿Busca saber cómo se ha movido el dinero?

Ha habido ventas que habrá que analizar, quién las ha llevado y por qué siempre compramos jugadores representados por una persona (Mendes). Igual que el desfile de entrenadores y la relación de amistad con Lim. Saber qué ha costado al Valencia las indemnizaciones y los años de contrato firmados a gente sin experiencia.

¿Está más decepcionado en lo deportivo que en lo económico?

Hablo de lo deportivo porque es palmario lo que ha pasado y la gente está decepcionada. Cuando estaba en el consejo nos sentábamos con Llorente y el objetivo unánime era la tercera plaza. Hoy no es así. A mí a Lim me lo vendieron como gente muy profesional pero cuando ves una gestión basada en lo que se ha basado... Es cierto que han puesto mucho dinero pero al final las acciones se pueden comprar y vender y mañana igual no sabes en manos de quién estás. A mí todo lo que sea que el Valencia pague de su bolsillo me preocupa, que se pague a personas que no tienen la categoría para estar en nuestro club. Además, necesitamos jugadores referentes. Hay que enganchar a la gente.

La documentación facilitada a los socios dice que la venta de jugadores -107 millones- es obligada para equilibrar el balance económico.

Lo cual nos reconoce que no se ha invertido bien. Me echo las manos a la cabeza al ver este presupuesto y el de hace diez años. Es un empobrecimiento clarísimo.

¿Usted fue uno de los primeros en ir a buscar a Lim?

No es que fuera a buscarlo. Me dirigí a Laporta, al que fui porque un buen amigo me dijo que me lo podía gestionar. Fuimos a comer, le planteé poco después de salir del consejo que el Valencia se tenía que acabar vendiendo por su situación económica, porque sino habría que vender jugadores, el empobrecimiento deportivo llevaría al fiasco económico y se alejarían los patrocinadores y la Champions.

Lim ha puesto 200 millones.

Es cierto que ha hecho una inversión pero esto no es una empresa al uso. Es un club con sentimientos. Mi padre, yo, mis hijos somos del Valencia. Y varios sobrinos, que viven en Barcelona. Hay que dar explicaciones. No vale decir: yo hago lo que me da la gana. Aquí hay gente que no duerme por la noche. Mire el día del Barcelona nos robaron en la cara. Quiero un club que nos defienda de lo que pasó aquel día, que tome decisiones. Creo que Meriton, que ha hecho un consejo de gente que no es de aquí, decide sin tomar en cuenta a la afición.

Ahora van a entrar en el consejo Juan Sol y Auxiliadora Borja.

Es un primer paso. Satisfecho pero me hubiera gustado que se hubiera propuesto a más gente y esa parte de acciones que hay en manos del valencianismo -un 17,7%- pudiera haber dicho algo. En su día ya dije que Meriton abriera el consejo a dos valencianistas.

Llega al Valencia un nuevo consejero ejecutivo como Murthy.

No sé si sabe de fútbol. Hay que traer gente de fútbol y aquí hay muy válidos. Desconectar el club de los canales que te llevan al valencianismo es un error.

¿Cuándo buscó a Lim, qué le dijeron que quería hacer con el club?

Ya dije que Lim venía a ganar dinero, primero, y a hacer un club grande. Laporta me dijo: me da miedo que el Valencia caiga en manos de Lim porque seréis un competidor muy serio para el Barcelona... de ahí mi frustración.

Lim ni ha ganado dinero ni ha hecho un equipo de Champions.

Es así, pierde dinero y no nos lleva a ningún sitio. Hace lo mismo que Llorente, vender a las figuras para cuadrar el presupuesto. Y ojo, cada vez empequeñecemos más el club, el empobrecimiento es evidente. El volumen de negocio va a menos y nos habían dicho que iba a internacionalizar la marca. ¿Qué gestiones han hecho para internacionalizar el club? Laporta me dijo que cuando entrara Lim habría multinacionales asiáticas que querrían invertir en el Valencia. Pero si no generamos éxito nadie se asocia contigo. Hay que invertir en futbolistas que tiren de la inversión, el mercado mexicano o asiático están ahí, porque incluso cuesta que los niños de aquí sean del Valencia. No hay quien venda una camiseta. Hay que profesionalizar el club. Se dio un paso con García Pitarch pero por qué se prescindió de Rufete, Ayala y Salvans por Nuno. Ficharon a Mustafi y Otamendi y nos han hecho ganar dinero.

Mendes siempre influye.

García Pitarch no tiene autonomía y le dicen lo que tiene que fichar. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay algún interés ahí? ¿Se le ha pagado a este señor (Mendes)? ¿Y si es así, cuánto?

Frente a un propietaro tan mayoritario parece que lo que se diga es sólo un derecho a la pataleta

Las acciones están atomizadas. Pero si sigue utilizando un club para no se qué al final habría que agruparse. En una situación límite nos agruparíamos.

¿Pedirá un órgano consultivo de gente preparada, diversa y valencianista?

Sería importante un órgano consultivo de gente conectada con la afición. De las peñas, con exjugadores, algún economista, abogado, gente de la sociedad valenciana. Hay una desconexión muy importante entre Meriton y el valencianismo.

¿Qué espera de Layhoon Chan en la junta de accionistas?

Lo de siempre, que han puesto mucho dinero, que necesitan tiempo, que van por el buen camino... Es cierto que han tomado por primera vez una buena decisión profesional con Prandelli, con el que he visto otro Valencia.

¿Qué cree que va a pasar con el tema del nuevo estadio?

Es otro de los problemas. Creo que o lo ponen ya negro sobre blanco o no van a llegar al centenario. Parece que el tema no va con ellos. Hay un compromiso, al menos así lo dijo Amadeo Salvo más de una vez. Alguien lo tendrá que explicar. Si Salvo me dice y me lo creo que uno de los ejes angulares es el estadio con todo lo que significaba, cuanto más tarden en hacerlo más tardarán en tener recursos. Que me lo expliquen en la junta de accionistas.

¿Que puede esperar el resto de accionistas de Sesé el viernes?

Transparencia, decir la verdad y defender al club como siempre sin ambición personal. Llevo al Valencia dentro desde que era un crío y me duelo mucho lo que pasa.