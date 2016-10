«No me gusta hablar de robo; merecimos ganar»

Jaume Domènech como anfitrión y hasta seis futbolistas acompañándole en la 'I Festa de l'Afició' que el Valencia ha programado para este año. El club ha decidido cambiar para la presente temporada su sistema de encuentros con los peñistas. En Almenara, donde se congregaron hasta 18 peñas, se dio el primer acto de los tres que el club de Mestalla va a celebrar este año con los seguidores. Más adelante habrá otros dos en las provincias de Valencia y Alicante. La intención es que los niños sean protagonistas en los diversos encuentros con los jugadores y ayer, en el campo municipal de La Corona, los más pequeños pudieron improvisar una rueda de prensa, recibir los autógrafos de los futbolistas e incluso disputar un breve partido con ellos.

Fue la fiesta del valencianismo y más en concreto, la de Jaume. El guardameta recogió los mayores aplausos y miradas ante sus paisanos. «Estoy muy orgulloso de estar aquí, con mi gente, y representando esta camiseta», dijo Jaume en presencia de Layhoon Chan. La presidenta, que se encontraba en Madrid, llegó a Almenara cuando el acto estaba a punto de comenzar. El Valencia se volcó en el encuentro con los peñistas y Layhoon estuvo muy acompañada. Antes que ella, hicieron acto de presencia en el campo de La Corona el director general del club, Anil Murthy, así como el director deportivo, Jesús García Pitarch. Juan Cruz Sol, que será nombrado consejero en la próxima junta de accionistas, siguió el acto desde el banquillo, junto a Ricardo Arias y otro referente local, José Vicente Forment, quien fuera delantero en la Liga que el Valencia se llevó en la 70-71 con Di Stéfano de entrenador.

Después de compartir césped con los niños, a Jaume, Santi Mina, Bakkali, Montoya, Garay, Mangala y Medrán les tocó afrontar las indiscretas preguntas de los más pequeños. A Mina, que marcó un golazo desde su campo en el 'partidillo', un chaval le espetó: «No tenías que marcar, si no pasármela». Luego se coronó entre las risas del resto de jugadores. «Esos goles no los marcas en Primera», le dijeron al delantero gallego.

A Mina, gran amigo de Jaume, también le preguntaron si era «novia» del guardameta o si iría más veces a la piscina de Almenara. Con Montoya admitiendo que ha hecho «muy pocos goles» como profesional y Bakkali mostrándose feliz por jugar en el Valencia pero reconociendo que aún le cuesta el castellano, la mayoría de preguntas fueron para Jaume. En una de ellas, le recordaron la polémica del duelo ante el Barcelona.

«El pasado es pasado. No me gusta hablar de esas cosas», apuntó sobre si había sido un «robo» el guardameta, convencido de que el Valencia «mereció ganar el partido» y centrado en los tres puntos de Riazor. A Garay también le tocó una de las difíciles. ¿Puede el Valencia ganar la Liga? El argentino no se cortó. «Tenemos un buen equipo y debemos centrarnos en el partido a partido, pero ¿por qué no?», comentó el central argentino. Después de entregarle una camiseta del Valencia a la alcaldesa de Almenara, Layhoon tomó la palabra para, en castellano, agradecer a los aficionados que no dejen de apoyar incluso en momentos difíciles.