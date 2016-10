«Con Prandelli vamos a ser un equipo aguerrido y muy difícil de ganar»

Los responsables del campo de La Corona aún guardan una foto en la que Jaume Domènech, 15 años, camisa naranja y gesto muy serio, posa junto al equipo que el Almenara montó en Preferente para esa temporada. «Era otra época. En esa categoría cobraban prácticamente todos, había mucho nivel», evoca el portero del Valencia. Como antes lo fue Forment, Jaume es motivo de orgullo en el pueblo. Casi todos recuerdan cuándo debutó, qué provocó su marcha de distintos equipos o cómo mantiene los pies en el suelo pese al vuelco que la vida le ha dado en el último año. «Sigo siendo el mismo», mantiene Jaume, ahora con un contrato en el Valencia hasta 2022 y la certeza de que únicamente su esfuerzo le ha llevado hasta ahí: «Currar a tope. Es la clave de ser portero del Valencia».

-¿Qué siente al volver a pisar este césped de Almenara?

-Vengo a La Corona de vez en cuando, no dejo de venir porque me encanta estar cerca de mis raíces. Cuando he entrado y he visto a los que siempre han estado aquí, me he acordado de la emoción de cuando era niño, de los entrenamientos... Son recuerdos muy bonitos.

-¿Cuánto tiempo jugó aquí?

-Desde los 5 años hasta los 8. Y luego un par de años más, con 15 hasta los 17, que me fui al Villarreal.

-Hace poco más de un año que debutó en Gijón y pasó a ser la primera opción de Nuno. Desde ahí, ¿cómo le ha cambiado la vida?

-Sí cambia porque ahora todo el mundo sabe quién eres, tienes mucha más responsabilidad... Siempre he sido así, muy constante en el trabajo. Me he dedicado con todo lo que tengo al fútbol. Al final, lo que ha cambiado es lo que la gente conoce de ti. Yo sigo siendo el mismo. Llegando el primero a trabajar, cuidándome e intentando jugar cada partido que tenemos por delante.

-¿Cuánto tiene de especial aquel debut contra el Sporting?

-Cuando fuimos hace poco, estaba muy contento porque nos llevamos los tres puntos. Cuando entré al campo, uff... En El Molinón jugué mi primer partido en Primera y me di a conocer a la gente. Estoy muy agradecido a Nuno por la oportunidad de debutar en Liga y Champions y mantenerme tantos partidos.

-Siempre ha insistido en que su fórmula es la del trabajo.

-Si dices algo te lo tienes que creer. Si no estás convencido al 200% de tus valores o de cómo haces las cosas, ni llegas ni progresas. Siempre he tenido claro que tengo margen de mejora y he confiado mucho en mí mismo. Me ha dado igual tener entrenadores que me dijeran que no servía o que no era tan bueno. Me ha dado igual porque los he tenido de esos y otros que me han dicho lo contrario. Siempre he creído en trabajar más que los demás y ha sido la clave para poder ser hoy portero del Valencia y disfrutar.

-¿Cómo se pasa de ser el cuarto portero a renovar hasta 2022?

-Hace un año estaba Diego Alves con contrato, a Mat Ryan lo acababan de fichar y estaba Yoel. Sabía que tenía que trabajar muy duro y que si tenía una oportunidad o la aprovechaba o se me cerraban las puertas de mi club. Me preparé, me conciencié y sabía que la mínima ocasión que tuviera sería mía y no se me iba a escapar. Estuve ahí y eso me ha dado seguir este año en el equipo y haber ampliado el contrato hasta 2022. Estoy muy feliz.

-Y ahora usted va convocado, Alves es titular y Ryan pasa del once a convertirse en descarte...

-Es una situación complicada, es obvio. Estamos tres porteros que han demostrado que pueden ser titulares en el Valencia y al final es una decisión complicada para el club, el entrenador y hasta para nosotros mismos. No sé lo que pensará el club de cara al futuro, pero he renovado porque creo que mi futuro está aquí y me puedo ganar el puesto.

-¿Se plantea una cesión en el mercado de invierno?

-Es pronto para eso. Con nosotros de momento están contentos y seguiré trabajando duro para aprovechar cualquier oportunidad.

-¿Y a Ryan, cómo le ve?

-Hay días que se viven situaciones difíciles para los tres porque todos queremos jugar y se ha visto que cuando hemos jugado hemos sido protagonistas o, al menos, podemos estar ahí. Intentamos ser profesionales y trabajar a muerte. Los tres.

-¿Por qué se torció tan pronto el trabajo de Pako Ayestarán?

-En la pretemporada no estuve por lesión, pero los compañeros me decían que hubo mucha intensidad, trabajo y buen rollo. El fútbol son resultados, puedes entrenar y jugar perfecto y eso no te garantiza el ganar aunque estés más cerca. Al míster no le fue bien aquí y esperamos que le vaya muy bien. Nosotros tenemos que pensar en los argumentos de Prandelli, en cómo quiere que juguemos. Estamos cogiendo una forma física muy potente porque hemos incrementado la carga de trabajo y vamos a ser un equipo aguerrido y muy difícil de ganar.

-¿Cómo se presentó, qué les pidió en un primer momento?

-El míster se presenta y nos dice que si hay un cambio es porque algo está mal; que él y su staff van a poner de todo su conocimiento para detectar los puntos negativos, mejorarlos y llevar a cabo un trabajo para devolver al Valencia donde se merece.

-¿Se centró en la defensa?

-Se centró en todo. Dedica el mismo tiempo a cada zona. Es un entrenador que trabaja con muchos datos y conocimiento del jugador. Está haciendo un gran trabajo.

-¿Las buenas sensaciones contra el Barça se deben traducir en una victoria contra el Dépor?

-Exacto. Se vio un equipo compacto y sufrieron mucho para ganarnos. El equipo estuvo muy cerradito, sin cometer muchos errores. Nosotros pudimos ampliar el marcador y la clave es que el equipo mantenga la agresividad y el carácter. Si somos capaces de mantener ese carácter, el Valencia va a hacer un gran año.

-El equipo estaba convencido de que se le podía ganar al Barça...

-Sí. Estuvimos trabajando muy duro, viendo cómo jugaban y cómo podíamos hacerles daño. El vestuario estaba muy convencido de ganar.

-¿Prandelli les recalca que el objetivo es llegar a Champions?

-Eso lo marcará el día a día, ahora tenemos que ser realistas y ganar partidos. Estamos obsesionados con hacer las cosas bien. El míster nos recalca que somos el Valencia, tenemos que dar buena imagen, ser responsables y un equipo sacrificado. El futuro a corto plazo nos dirá dónde debemos estar. Ahora nos centramos en mejorar y ganar partidos.

-¿Qué opina de toda la polémica alrededor del Valencia-Barça?

-Me gusta hablar de fútbol, de trabajo, de cómo se pueden mejorar las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal, hacerlas de otra manera. ¿La polémica? Las imágenes hablan por sí solas y no me apetece comentarlas.

-¿Considera que los jugadores del Barça se extralimitaron en la celebración del gol?

-Puede ser, puede ser.