Mónica Oltra: «Vamos a trabajar por minimizar el impacto de la multa»

Que pague el culpable que es el Valencia CF y punto. Ni chota ni leche,que cada palo aguante su vela.Y si no hay un clvo en caja,pues una derrama entre chotos hasta llegar a 23 millonazos,que no seria muy alta,dado los millones de socios y simpatizantes del club de Mestalla,y si no a seguir los mismos pasos que su compadre el Levante UD,entrando en una concursal o en una subasta o liquidación de bienes...que los tiene.