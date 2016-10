El Valencia ralentiza su protesta

El Valencia ha decidido bajar de marcha y esperar a ver cómo se resuelve el tema del botellazo para actuar. De momento, el club ha optado por ralentizar su protesta ante lo que considera una inadecuada celebración con provocación incluida por parte de los jugadores del Barça. Tiene el Valencia la opción de presentar denuncia si así lo considera oportuno pero la estrategia es la de mantenerse a la expectativa, antes de mover ficha al respecto.

La única voz que se había escuchado era la del director deportivo, García Pitarch, que enfocó su discurso y sus quejas hacia Undiano Mallenco. El club, a través de las redes sociales, sí expresó su absoluta condena hacia el acto del botellazo de agua a Neymar. Ayer, quien habló fue Parejo. «Los jugadores del Barça nos faltaron el respeto. Neymar se equivocó, Neymar se equivocó al igual que se equivocó el aficionado que tiró la botella. No era el momento de incitar a la gente», decía el futbolista en La Sexta.

Las imágenes de televisión recogieron los insultos que Neymar realizó al graderío, así como también las palabras ofensivas posteriores de Messi. Por eso, la Asociación del Pequeño Accionista ha decidido tomar cartas en el asunto. Ayer emitió un comunicado condenando el lanzamiento de la botella pero denunciando ante el Comité de Antiviolencia del CSD y el Comité de Disciplina de la Federación los «constantes insultos, provocaciones y faltas de respeto de los jugadores del Barcelona a los espectadores de las gradas, siendo en concreto Neymar, Messi y Luis Suárez los principales artífices de que se llegase a la situación anteriormente condenada». Este colectivo recuerda el insulto de Neymar («iros a tomar por culo») y el de Messi tras la agresión («la concha de tu madre, hijos de puta»).

De manera paralela, ayer acudió al club el padre del joven de 17 años que lanzó la botella desde la Grada Joven. A través de la radio oficial del Valencia, el menor remitía una carta relatando lo sucedido y mostrando su arrepentimiento. «Cuando Messi marcó el gol vi como se acercaban a la grada a celebrarlo, pero también vi cómo Neymar nos insultó y nos provocó a todos los aficionados del Valencia, que habíamos estado gritando por nuestro equipo hasta el último suspiro. En ese momento vi la botella en el suelo y sin pensarlo mi impulso fue cogerla y lanzársela», explica. «Desde el momento que la lancé supe el grave error que cometí. Me arrepiento rotundamente, ya que es un acto que no me define como la persona que soy ni mucho menos define a la gran afición del Valencia. Pido perdón al Barcelona y, sobre todo, al equipo de mi vida», acaba la carta.

La intención que ha tenido el Valencia desde el primer momento, antes de localizar incluso al aficionado, era expulsarlo de Mestalla por este suceso. Antiviolencia debe decidir por su parte el tipo de sanción (multa y prohibición) que eleva a Delegación de Gobierno.