El Valencia busca la vía para no pagar a Bruselas

valencia. El Valencia va a pelear la forma de no pagar a la Unión Europea hasta última hora y encontrar una solución alternativa. El plazo para abonar los 23,3 millones en intereses vence el 5 de noviembre y el club presentó el pasado 20 de octubre el recurso contra una decisión que la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, califica de «injusta». La protesta del Valencia se argumenta en los términos de la usura, ya el club entiende que no se pueden pagar 49 millones de euros en intereses de un préstamo de 75 millones de euros.

La Unión Europea, a través de la comisión de la Competencia, instó al Valencia al pago de 23,3 millones en intereses -20,4 hasta el día que Meriton compró el club y 2,9 hasta que se publicó la decisión de Bruselas- al calificar de ilegales la ayudas que recibió del Instituto Valenciano de Finanzas en forma de aval. «En ningún caso nos hemos valido de dinero público y el caso del Valencia no tiene nada que ver a los expedientes abiertos al resto de clubes -Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna-. No se nos puede acusar de habernos llevado dinero cuando en realidad generamos riqueza. No hubo ninguna ayuda de Estado y en el caso de que la hubiera habido los intereses son irracionales. Y no hay ayuda de Estado porque la UE lo que aplica es un manual estándar de empresas sin atender a las peculiaridades del fútbol», señaló Layhoon Chan, que apuntó que el club da trabajo a 400 personas.

Tras los contactos con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el Valencia valoran la disposición del Gobierno valenciano. En cambio, Layhoon Chan, lamentó -aunque no la citó en ningún momento- las palabras de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que hace dos semanas señaló que el dinero público «debía volver a los intereses de los valencianos, de los que les gusta y de los que no les gusta el fútbol». La presidenta, en cambio, aseguró que Ximo Puig entendió «la injusticia y la desproporción» de la cantidad que reclama Bruselas. Además, la presidenta recordó a los políticos que apuntan que el Valencia debe devolver dinero, que el club ha pagado 90 millones en impuestos en los últimos dos años y que los terrenos del nuevo estadio costaron 50 millones y ahora su valor es la mitad. «¿Cómo puede decir alguien que se ha llevado dinero de los valencianos?», señaló. En el momento de la compra del Valencia, Meriton provisionó cinco millones de euros para hacer frente a la continencia. «Teníamos la situación bajo control hasta que salió la notificación en julio», señaló Layhoon. El Valencia confía en la solidez del recurso presentado, en el que han colaborado abogados españoles, comunitarios y expertos financieros.

El pago de casi 24 millones de euros dejaría muy tocado el plan de negocio de Meriton e hipotecaría los movimientos del club en el mercado de invierno para poder fichar a jugadores. La cuantía representa casi un tercio del presupuesto de una temporada, según señaló la máxima mandataria del club, que añadió que la UE abrió el expediente tras las quejas de aficionados de clubes ingleses y alemanes. «El pago nos haría retroceder muchos pasos atrás», añadió. El Valencia, para lograr el préstamo de Bankia, puso como primera garantía las acciones y en segundo lugar el aval del Gobierno autonómico. Bruselas estima que la primera de las garantías no se puede considerar porque el club valía cero y que la única efectiva era la de la Generalitat, lo que le permitió al club obtener el dinero del banco gracias a un aval público en condiciones ventajosas.

Uno de los objetivos del Valencia en su recurso ante la UE es demostrar que el club blanquinegro no valía cero porque en primer lugar miles de socios desembolsaron 19 millones de euros en acciones y la entidad goza de un patrimonio con mucho valor.

El recurso del Valencia se puede resolver en un plazo de dos o tres años. La entidad de Mestalla es consciente de que se enfrenta a la UE pero confía en que Bruselas escuche sus argumentos. «Y nos gustaría que hubiera unión en el valencianismo», señaló la presidenta, que insistió: «No tuvimos ningún préstamo sino una garantía bancaria que fue levantada cuando entramos en el club».