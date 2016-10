Jordi Mestre: «Nunca he visto un ambiente tan hostil en Mestalla, incluso en el palco VIP»

Jordi Mestre, vicepresidente del FC Barcelona, aseguró ayer que el ambiente que vivió el pasado sábado en Mestalla fue ''hostil'' y ha cargado contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, que acusó a Neymar de provocador tras el botellazo recibido en Valencia. Mestre ha subrayado que “yo estuve en Valencia y pocas veces, por no decir ninguna, no he visto un ambiente tan hostil. Lo que debería hacer Tebas es evitar que haya violencia en los estadios. Y no atacar a los jugadores, que son los que dan espectáculo y le permiten vender la Liga en China, Asia o Estados Unidos. Es un ejecutivo de la Liga y debe cuidar a los jugadores”.

Mestre, en declaraciones a TV3, reiteró que “pocas veces he visto en un campo un ambiente tan hostil, incluso en el palco de autoridades” y ha mostrado su enfado: “En estos casos hay que saber mantener el fair play, si no sabemos mantener el fair play, mejor que nos dediquemos al pressing catch”.