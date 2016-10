Competición asegura que los jugadores del Barça se «descalifican y ridiculizan» por sí solos

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado al Valencia CF con una multa de 1.500 euros y el apercibimiento de cierre de Mestalla por el lanzamiento de una botella durante el pasado Valencia-Barcelona, y ha reprochado duramente la actuación de los jugadores del club culé.

El organismo sancionador elogia la actuación del Valencia para identificar rápidamente a la persona que lanzó la botella, algo que ''debería servir de ejemplo para otros clubes en supuestos análogos'' y que ha tenido ''su reflejo'' en la sanción que finalmente se ha impuesto, aunque critica que ''no fue una, sino varias las botellas lanzadas, sin que se haya identificado al resto de autores del grave incidente, cuyo riesgo potencial merece especial reproche''. '' Siendo loable la identificación de uno de los autores de los lanzamientos (el que tuvo más puntería), no consta idéntica reacción o resultado frente al resto de energúmenos, cuyas acciones en sí misma (pese a la afortunada falta de puntería al no haber llegado a alcanzar sus objetivos) es igualmente grave que la del espectador identificado'', concluye el Comité en su resolución.

El Comité critica duramente la actuación de los futbolistas del Barcelona. ''No debe pasarse por alto el reprochable comportamiento que muestran algunos jugadores del F.C. Barcelona al dirigirse con ciertos gestos y expresiones hacia el público durante la celebración del gol que acababan de anotar. Tampoco constituye precisamente un ejemplo de deportividad la exagerada reacción de algunos jugadores del referido club que, sin haberles llegado a alcanzar ninguna botella, simulan o fingen de forma simultánea haber sido golpeados igualmente por un objeto mucho más contundente que la botella que alcanza a uno solo de ellos. Sin embargo, la invocada “provocación previa” (sic) a la que alude el Valencia, C.F. no puede operar con el pretendido efecto atenuante ni, mucho menos, exculpatorio de responsabilidad. Ello es así, en primer lugar, por cuanto que el referido comportamiento poco ejemplar de algunos jugadores del F.C. Barcelona les descalifica y ridiculiza por sí solos. Pero es que, a mayor abundamiento, insistimos en que nada, absolutamente nada, justifica una reacción violenta por parte del público'', explica el escrito.

Así, teniendo en cuenta ambos aspectos, que actúan como agravante o atenuante, el Comité de Competición impone al Valencia C.F. una multa en cuantía de 1.500 € por infracción del citado artículo 101.2 del Código Disciplinario de la RFEF, con apercibimiento de clausura de sus instalaciones en el supuesto de reiterarse incidentes análogos''.

Lee aquí la resolución completa del Comité