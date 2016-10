Valencia monopoliza la gala

Es normal que la ciudad que alberga la gala de la Liga tenga sobre ella la mayor intensidad del foco de la misma, pero en Valencia los ingredientes eran tan variados que era inevitable que eso ocurriera en mayor medida. Aunque el Levante centró la mirada de todos los equipos de Segunda, algunos entrenadores como José Luis Oltra admitieron que están jugando a otro nivel, fue la entidad de Peter Lim la que centró todas las miradas. La alfombra roja de verdad no fue la oficial, la que se desarrolló ante los periodistas en la entrada del Palacio de Congresos, sino la del hotel Sorolla Palace.

«Este año juego en casa», así recibió Juan Luis Mora a algunos futbolistas mientras el corrillo que comenzaron David Albelda y Mauricio Pellegrino cada vez empezó a poblarse de más gente. Tanto que, por momentos, más de uno hubiera pagado por tener algún micro teniendo en cuenta lo sucedido en Mestalla el sábado. Robert Fernández, el director deportivo del Barcelona, se sumó a la animada charla donde también participaron Morientes o Jorge López.

Quien quiso pasar desapercibido de todo el revuelo fue Josep Maria Bartomeu. El presidente del conjunto catalán sí que reconoció, en las pequeñas confidencias, que el resultado más justo del encuentro ante el conjunto de Prandelli hubiera sido un empate.

En la otra acera, en la del levantinismo, se disfruta del momento con el liderato consolidado en Segunda. El Levante estuvo liderado por su presidente, Quico Catalán, miembros del consejo y un nutrido grupo de futbolistas con Verza y Pedro López a la cabeza junto al técnico, Muñiz.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lanzó un mensaje claro a las autoridades europeas al respecto: «Lo único que podemos hacer es cumplir siempre la ley pero me gustaría que las autoridades de Bruselas entendieran cuales son las situaciones y que se cumpliera la equidad. Hay cosas de esa multa que no me parecen equitativas». El máximo responsable del Consell anunció que ya están ayudando al Valencia «pero de una manera muy discreta y razonable».